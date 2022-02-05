Росія планує ядерні навчання, аби попередити Захід щодо України, - Financial Times
Кремль вирішив перенести навчання із застосуванням ядерної зброї з осені на лютий 2022 року
Про це сьогодні, 5 лютого 2022 року, написала лондонська газета Financial Times, передає Еспресо.TV.
Про плани Росії на закритому брифінгу в палаті представників повідомили голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі та директор Національної розвідки Евріл Хейнс, зазначає видання із посиланням на власні джерела.
Як наголошується, таким чином Москва нібито хоче "подати сигнал НАТО" та провести навчання як "попередження" для Альянсу - "щоб він не втручався, якщо Росія вирішить напасти на Україн".
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За даними видання, РФ планує провести масштабні навчання у лютому, і вони включатимуть випробування міжконтинентальних балістичних ракет.
Наразі Росія має трохи менше 4 500 ядерних боєголовок, підрахували у Федерації американських учених (FAS).
- Нагадаємо, США називають лютий 2022 року можливим часом військових ударів РФ по Україні на нових напрямках.
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