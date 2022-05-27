Росія планувала через суди легітимізувати Януковича в Україні, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький мав узяти участь у поверненні в "легітимне поле" експрезидента України Віктора Януковича
Про це він сказав в інтерв'ю 24 каналу.
За словами Данілова, в Україні почали готуватися до повномасштабної вторгнення Росії ще з лютого 2021 року, коли перше рішення РНБО стосувалося ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького, який мав узяти участь у поверненні Януковича.
Він зауважив, що у РФ був проєкт його повернення через юридичну процедуру, зокрема через суди та Окружний адмінсуд Києва, який у грудні 2021 року отримав заяву від президента-втікача про "незаконне усунення" від посади.
"Янукович не має до нашої країни реально жодного стосунку 8 років, але наші суди дивні. Вони беруть цю заяву", - сказав Данілов.
Він нагадав, що заяву в січні 2022 року навіть призначили до розгляду.
У РНБО наголосили, що наступним кроком, за задумом рф, мало стати рішення Конституційного Суду на чолі з Тупицьким: "Був би легалізований пан Янукович. Ці плани нам були зрозумілі. Підготовка була зроблена дуже-дуже велика".
Данілов додав, що "ці судді мають сьогодні давати покази Службі безпеки України щонайменше, але зараз ми перебуваємо в стадії війни, і до деяких гауляйтерів ще не доходять руки".
Раніше з'явилась інформація, що Віктор Янукович перебуває у Мінську, а Кремль готує його до спецоперації - проголошення "президентом України".
- Печерський районний суд 23 травня обрав експрезиденту України Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в справі про держзраду щодо підписання "Харківських угод". Угода між Україною і РФ, підписана 21 квітня 2010 року у Харкові тодішніми президентами України Віктором Януковичем та Росії Дмитром Медведєвим, передбачала продовження терміну перебування чорноморського флоту РФ у Севастополі з 2017 до 2042 року.
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