Росія побила антирекорд смертності від коронавірусу

Про це йдеться в статистиці Оперативного штабу боротьби з коронавірусом в РФ.



За 25 серпня у Росії від коронавірусу померли 820 хворих. Зазначимо, 14 серпня в РФ зафіксували 819 смертей від COVID-19.



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Як зазначається, за минулу добу зареєстрували 19 тис. 630 випадків інфікування, з них 1 тис. 446 були без клінічних проявів.

Загалом у Росії за час пандемії виявили 6 млн 824 тис. 540 випадків коронавірусу, 179 тис. 243 особи померли.

За 11 серпня в Росії від коронавірусу померло 808 осіб, це на 9 більше за попередній показник. Відзначимо, попередній рекорд тримався з середини липня. Чотири рази в країні фіксували по 799 смертей від COVID-19. Востаннє - 10 серпня