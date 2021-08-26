Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Росія побила антирекорд смертності від коронавірусу

Росія побила антирекорд смертності від коронавірусу

26 серпня, 2021 четвер
14:22

Росія встановила новий добовий максимум померлих від коронавірусу, перевершивши попередній антирекорд, встановлений 14 серпня

Про це йдеться в статистиці Оперативного штабу боротьби з коронавірусом в РФ.

За 25 серпня у Росії від коронавірусу померли 820 хворих. Зазначимо, 14 серпня в РФ зафіксували 819 смертей від COVID-19.

Читайте також: “Нагадують харчове отруєння”: інфекціоніст про симптоми штаму коронавірусу “Дельта”

Як зазначається, за минулу добу зареєстрували 19 тис. 630 випадків інфікування, з них 1 тис. 446 були без клінічних проявів.

Загалом у Росії за час пандемії виявили 6 млн 824 тис. 540 випадків коронавірусу, 179 тис. 243 особи померли.

  • За 11 серпня в Росії від коронавірусу померло 808 осіб, це на 9 більше за попередній показник. Відзначимо, попередній рекорд тримався з середини липня. Чотири рази в країні фіксували по 799 смертей від COVID-19. Востаннє - 10 серпня

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Коронавірус
Читайте також:
25 серпня, 2021 середа
В Україні оголосили штормове попередження: які регіони накриє негода
Юрій Луценко
Автор Сергій Висоцький
18 серпня, 2021 середа
Луценко: Зеленський пішов на Банкову з абсолютним переконанням, що там десь є підвал, де Порошенко закрив народне щастя
Ахмад Масуд
Автор Віктор Сльозко
25 серпня, 2021 середа
Чи стане Ахмад Масуд “Панджшерським левом” - 2?
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.69
    Купівля 26.69
    Продаж 26.92
  • EUR
    Купівля 31.25
    Продаж 31.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
26 серпня
14:56
Кабул: міноборони Німеччини закликає не їхати в аеропорт самостійно через підвищення можливості теракту
14:41
Міненерго пропонує замінити "зелений" тариф для виробників відновлюваної енергетики
14:40
Ексклюзив
Є простір для зловживання, - експерт про новий дозвіл щодо відключення боржників від компослуг
14:40
На кордоні затримали українця, що намагався ввезти майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавок для тварин
14:16
Ярослав Юрчишин
Судова реформа стане головним питанням нової сесії Верховної Ради, - Юрчишин
14:01
ПЛР-тест
Кількість випадків штаму "Дельта" в Україні зросла: у МОЗ заявили про готовність до нової COVID-хвилі
13:52
Денис Шмигаль
Шмигаль пообіцяв відновлення студентських гуртожитків з наступного року: схвалено концепцію програми
13:45
Карл Волох
"У межах проєкту "Великого будівництва" існує так званий "картель" будівельних компаній", − аналітик Карл Волох
13:41
облаштувати подвір’я
У 2022 році українців чекають два періоди довгих вихідних
13:36
"Все передамо вчасно": Шмигаль розповів, що буде в проєкті держбюджету-2022
13:35
альпіністка
"Не для рекордів, а для задоволення": п'ятирічна українка з Рівного піднялася на одну з вершин Кавказу
13:35
Russia Today домалювала зброю афганцям в аеропорту зі світлини Reuters
13:30
поліцейський
На Херсонщині чоловік погрожував підірвати гранату в автобусі
13:29
Кременчук
Кременчуцький патронний завод "СТМ" працює на ринках країн НАТО
13:25
Денис Шмигаль
Прибуток українських підприємств за півроку зріс майже у два рази - до 462 млрд грн, - Шмигаль
13:25
школа карантин
Шмигаль: Ситуація дозволяє розпочати роботу навчальних закладів
13:17
Денис Шмигаль
"На соціальні виплати та підтримку економіки": Шмигаль розповів, на що підуть $2,7 млрд від МВФ
13:14
Європейська Солідарність
В Одесі "Європейська Солідарність" відстояла назву проспекту Небесної Сотні в суді
13:12
Дмитро Кулеба
Кримська платформа: після саміту Україна працюватиме за п’ятьма напрямами,- Кулеба
12:51
Вкрав у банку 630 тис. грн: керівника турфірми на Київщині викрито на махінаціях з картками іноземців
12:51
В Одесі 13-річний підліток на скутері в'їхав в автомобіль з поліцейськими
12:41
COVID
Греція припинить безкоштовне тестування на COVID для невакцинованих
12:38
Оновлено
аварія потяга
Біля Львова зійшов з рейок товарний поїзд
12:35
Євген Гетьман
Хабар у $90 тис.: за члена Комісії з азартних ігор внесли 5 млн грн застави
12:11
Eurowings
З вересня до України почне літати німецький лоукостер Eurowings
11:44
Кабул
Франція припиняє евакуацію з Афганістану з 27 серпня
11:42
поліція
У Сєвєродонецьку поліція знешкодила підозрілий предмет біля будинку
11:41
Соснівська міська лікарня
Держпраці завершило перевірку лікарні на Львівщині через невиплати зарплат медикам
11:40
хасид
З України депортують хасида, який влаштував бійку в Умані: він отримав заборону в‘їзду на три роки
11:28
Авторські відрахування за пісні Скрябіна складали 44 грн на місяць: поліція відкрила справу про шахрайство
10:48
долар
Гроші МВФ варто було б використати на заходи з енергоефективності, - економіст Кушнірук
10:44
Netflix
Порушення конфіденційності користувачів: Корея оштрафувала Facebook й Netflix на понад $5 млн
10:27
аеропорт Кабул
МЗС Британії, Австралії та США попереджають про загрозу теракту в аеропорті Кабула
10:23
ЦНАП
Українці зможуть отримати послуги "Дії" у центрах надання адмінпослуг
09:49
лісові пожежі
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у східній та південній областях
09:43
Роналду
Роналду отримав пропозицію про перехід від фіналіста ЛЧ
09:14
курс долара
Офіційний курс: долар і євро продовжують дорожчати
09:01
Жеребкування
Ліга чемпіонів: Де та коли дивитися жеребкування групового раунду
09:00
Ексклюзив
Разумков
Дмитро Разумков: Найбільший внесок у розвиток незалежної України зробив Кучма
08:53
За добу в Україні виявили 1581 випадок зараження COVID-19
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV