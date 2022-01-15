Росія почала перекидати у бік України "Іскандери"

Про це повідомляє група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Фахівці CIT проаналізували кілька відео, які з‘явилися у відкритому доступі, де зафіксовано рух військової техніки на Далекому Сході та у Свердловській області в західному напрямку.

На кадрах аналітики виявили оперативно-тактичні ракетні комплекси 9К720 "Іскандер-М". Вони, ймовірно, належать 103-й та 107-й ракетним бригадам російської армії.

Зазначається, що раніше було помічено рух з'єднань з цих армій у західному напрямку.