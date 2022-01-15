Росія почала перекидати у бік України "Іскандери"
Росія переміщає з Далекого Сходу в бік України ракетні комплекси "Іскандер"
Про це повідомляє група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team.
Фахівці CIT проаналізували кілька відео, які з‘явилися у відкритому доступі, де зафіксовано рух військової техніки на Далекому Сході та у Свердловській області в західному напрямку.
На кадрах аналітики виявили оперативно-тактичні ракетні комплекси 9К720 "Іскандер-М". Вони, ймовірно, належать 103-й та 107-й ракетним бригадам російської армії.
Зазначається, що раніше було помічено рух з'єднань з цих армій у західному напрямку.
- Нагадаємо, 15 січня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати із союзниками розробили 18 сценаріїв на випадок російської агресії проти України.
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