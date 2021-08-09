Росія почала військові навчання на півдні країни та в окупованих Криму, Абхазії та Південній Осетії

Про це повідомила пресслужба Південного військового округу РФ.

Етап навчань буде проведено з 9 серпня до 15 вересня.



Навчання відбудуться на 20 полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі і Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, в тимчасово окупованому Криму і на російських військових базах у Вірменії, тимчасово окупованих Абхазії і Південній Осетії.

У рамках навчань виконають завдання фахівці всіх родів військ.

В повідомленні йдеться, що у єдиному тактичному задумі будуть задіяні сили армійської, військово-транспортної, штурмової і оперативно-тактичної авіації.

"Навчання повинні відбуватися не за шаблоном, а на основі самостійних рішень командирів підрозділів, їх особистого вибору способів і методів знищення умовного противника", - сказано в повідомленні.