Росія почала військові навчання на півдні країни та в окупованих Криму, Абхазії та Південній Осетії
Фахівці всіх родів військ Південного військового округу із залученням авіації і кораблів Чорноморського флоту і Каспійської флотилії починають масштабні навчання на Півдні Росії і в тимчасово окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії
Про це повідомила пресслужба Південного військового округу РФ.
Етап навчань буде проведено з 9 серпня до 15 вересня.
Навчання відбудуться на 20 полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі і Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, в тимчасово окупованому Криму і на російських військових базах у Вірменії, тимчасово окупованих Абхазії і Південній Осетії.
У рамках навчань виконають завдання фахівці всіх родів військ.
В повідомленні йдеться, що у єдиному тактичному задумі будуть задіяні сили армійської, військово-транспортної, штурмової і оперативно-тактичної авіації.
"Навчання повинні відбуватися не за шаблоном, а на основі самостійних рішень командирів підрозділів, їх особистого вибору способів і методів знищення умовного противника", - сказано в повідомленні.
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