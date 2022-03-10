Росія погодилася на проїзд українських ремонтників для відновлення електропостачання ЧАЕС
Російські військові заявили, що погодилися на проїзд української ремонтної бригади для відновлення пошкодженої лінії електропередач до Чорнобильської атомної станції.
Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на Міноборони Росії, інформує Еспресо.TV
Росія погодилась з ти, що ситуація на ЧАЕС може призвести до катастрофічних наслідків, тому прийняла умови України та відкриє коридор для українських фахівців.
"Повністю розуміючи масштаби гуманітарної катастрофи у блокованих населених пунктах ми погодилися і з додатковими маршрутами, запропонованими українською стороною ", - сказав у четвер на брифінгу начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев.
У Міноборони Росії зазначили, що відновити електропостачання 10 березня обіцяло Міненерго Білорусії, але подачу електроенергії так і не розпочато.
Відтак Росія була змушена звернутись за допомогою до України.
- Нагадаємо, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого.
- 9 березня станція була знеструмлена і у неї зник зв'язок з МАГАТЕ.
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