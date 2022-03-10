Росія погодилася на проїзд українських ремонтників для відновлення електропостачання ЧАЕС

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на Міноборони Росії, інформує Еспресо.TV

Росія погодилась з ти, що ситуація на ЧАЕС може призвести до катастрофічних наслідків, тому прийняла умови України та відкриє коридор для українських фахівців.

"Повністю розуміючи масштаби гуманітарної катастрофи у блокованих населених пунктах ми погодилися і з додатковими маршрутами, запропонованими українською стороною ", - сказав у четвер на брифінгу начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев.

У Міноборони Росії зазначили, що відновити електропостачання 10 березня обіцяло Міненерго Білорусії, але подачу електроенергії так і не розпочато.

Відтак Росія була змушена звернутись за допомогою до України.

Нагадаємо, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого.

9 березня станція була знеструмлена і у неї зник зв'язок з МАГАТЕ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb