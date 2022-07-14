Про це у вечірньому зверненні розповів Володимир Зеленський.

"Унаслідок лише одного ракетного удару по нашому місту Вінниці вбито 23 людини. Троє дітей до десяти років. І це, на жаль, ще не остаточна кількість. Розбір завалів триває. У списку безвісно зниклих – десятки людей. Серед госпіталізованих є важкопоранені.

Росія обірвала життя мирних громадян якраз у той час, коли в Нідерландах, у Гаазі, відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів. Жодна інша терористична організація не дозволяла собі таку зухвалість – знову вбивати, коли міжнародна спільнота обговорює попередні злочини. Росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до всього цивілізованого світу.

Після цього ні в кого не може бути жодного сумніву, що якнайшвидше потрібен Спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України", - йдеться у зверненні.

Вранці 14 липня окупанти вдарили ракетами по Вінниці. За словами мера міста Сергія Моргунова, о 10:43 ворожа ракета влучила у будинок побуту "Ювілейний", автостоянку та медичний центр. Внаслідок обстрілу було зруйновано близько 50 будівель.

Внаслідок ракетного обстрілу цивільних об'єктів у Вінниці загинуло щонайменше 23 людини, у тому числі троє дітей. 117 осіб поранено, 39 – не виходять на зв'язок.

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