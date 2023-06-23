Росія поширює новий фейк стосовно українського контрнаступу
Проросійські інформаційні ресурси поширюють заяву ексголови зовнішньої розвідки Естонії Райнера Сакса
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Ворог маніпулює, що ексголова зовнішньої розвідки Естонії Райнер Сакс нібито говорить, що контрнаступ ЗСУ обернеться провалом через ефективну оборону РФ та її перевагу в повітрі.
"Насправді в оригіналі статті йдеться про страх Росії використовувати свою перевагу в повітрі: "Хоча росіяни мають перевагу в повітрі, вони не наважуються підходити дуже близько до фронту", - пояснює ЦПД.
У Центрі закликають українців довіряти лише джерелам верифікованої інформації.
"Ворог продовжує поширювати наратив про невдалий контрнаступ та могутність РФ, як військового лідера. Метою є посіяти зневіру українців у Збройні сили України та військове командування", - йдеться у повідомленні ЦПД.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 22 червня.
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