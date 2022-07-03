Росія пошкодила майже 1,9 тис. закладів освіти в Україні, а 215 зруйновано повністю, - Міносвіти
Росія повністю зруйнувала в Україні 215 навчальних закладів
Про це повідомив проєкт Міністерства освіти Saveschools.
За його даними, від російських бомбардувань та обстрілів пострадали понад 2 тис. шкіл, з них пошкодження дістали 1889 закладів.
При цьому від початку повномашстабної війни Росії проти України 215 українських навчальних закладів зруйновано повністю, свідчать дані Міносвіти.
На сторінці проєкту міністерство планує постійно оновлювати інформацію щодо руйнувань.
- Нагадаємо, з 24 лютого до 3 липня зафіксовано 323 вбитих дитини внаслідок дій РФ, ще 583 - поранені.
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