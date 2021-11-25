Росія призначила покарання кримським татарам, яких затримала у Сімферополі: дев'ятьом - штрафи, десятьох відправили до ізолятора
Російський окупаційний "суд" призначив покарання кримським татарам, яких масово затримала у Сімферополі 23 листопада за прояв підтримки заарештованого раніше адвоката Едема Семедляєва
Про це у Facebook повідомила кримськотатарська активістка Лутфіє Зудієва.
Дев'ятьом затриманим жінкам окупанти призначили штрафи від 10 до 15 тис. руб.
21 чоловіку присудили адміністративні арешти на терміни від 10 до 14 діб. Серед цих людей є цивільні журналісти: Темер'янов Вілен (14 діб арешту), Алімов Енвер (13 діб), Сулейманов Алім та Ібрагімов Длявер (по 12 діб) та Аблялімов Сімар (10 діб).
Пізніше "Кримська солідарність" повідомила у Facebook про те, що з 31 затрманого російський окупаційний "суд" відправив до ізолятора тимчасового тримання в Євпаторії десятьох.
За інформацією організації, ці особи - Алім Алієв, Абсеттар Сеттаров, Енвер Алімов, Муртаза Фахрієв, Зекір'я Демірджи, Сервер Чолакчик, Мустафа Сейдалієв, Алім Сулейманов, Решат Параламов та Длявер Ібраімов.
"Всім затриманим поставили порушення статті 20.2.2 КоАП РФ (організація масового одночасного перебування та (або) пересування громадян у громадських місцях, що спричинили порушення громадського порядку). Ніч до судового слухання вони також провели в ІТТ та відділах поліції міста Сімферополя", - повідомляє "Кримська солідарність".
Активісти зазначили, що передачі арештованим прийматимуть лише у суботу з 9:00 до 12:00.
- Нагадаємо, 23 листопада кримськотатарський адвокат Едем Семедляєв вийшов із ізолятора тимчасового тримання в окупованому Криму після 12 діб арешту. Його прийшли зустрічати кілька десятків активістів, але 31 особу затримали співробітники російського ОМОНу та відправили до "поліцейського" відділку у Сімферополі.
- Велика Британія засудила масове затримання Росією кримських татар у Сімферополі.
- 24 листопада США закликали РФ звільнити затриманих у окупованому Криму людей, які прийшли підтримати арештованого окупантами адвоката Едема Семедляєва.
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