Росія призначила покарання кримським татарам, яких затримала у Сімферополі: дев'ятьом - штрафи, десятьох відправили до ізолятора

Про це у Facebook повідомила кримськотатарська активістка Лутфіє Зудієва.



Дев'ятьом затриманим жінкам окупанти призначили штрафи від 10 до 15 тис. руб.



21 чоловіку присудили адміністративні арешти на терміни від 10 до 14 діб. Серед цих людей є цивільні журналісти: Темер'янов Вілен (14 діб арешту), Алімов Енвер (13 діб), Сулейманов Алім та Ібрагімов Длявер (по 12 діб) та Аблялімов Сімар (10 діб).

Нагадаємо, 23 листопада кримськотатарський адвокат Едем Семедляєв вийшов із ізолятора тимчасового тримання в окупованому Криму після 12 діб арешту. Його прийшли зустрічати кілька десятків активістів, але 31 особу затримали співробітники російського ОМОНу та відправили до "поліцейського" відділку у Сімферополі.

Велика Британія засудила масове затримання Росією кримських татар у Сімферополі.

24 листопада США закликали РФ звільнити затриманих у окупованому Криму людей, які прийшли підтримати арештованого окупантами адвоката Едема Семедляєва.