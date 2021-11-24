"Засуджуємо масовий арешт кримських татар": США закликали РФ відпустити затриманих за підтримку адвоката Семедляєва людей
США закликали РФ звільнити затриманих у окупованому Криму людей, які прийшли підтримати арештованого окупантами адвоката Едема Семедляєва
Про це повідомляє у Twitter посольство США в Україні.
"Ми засуджуємо масовий арешт Росією кримських татар, які вчора ввечері мирно зібралися на підтримку адвоката Едема Семедляєва. Ми закликаємо до негайного звільнення затриманих, і звільнення всіх українських політв'язнів Росії", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 25 жовтня 2021 року, під будівлею "суду" в Сімферополі російські силовики затримали понад 20 осіб, які прийшли підтримати фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Адвокат Едем Семедляєв приїхав до відділу російської поліції Центрального району надати юридичну допомогу затриманим. Пізніше на Семедляєва склали адміністративний протокол за "непідкорення поліції" і протримали його добу в ізоляторі в Судаку.
- 11 листопада російський окупаційний "суд" заарештував Едема Семедляєва на 12 діб.
- 23 листопада кримськотатарський адвокат Едем Семедляєв вийшов із ізолятора тимчасового тримання в окупованому Криму після 12 діб арешту. Його прийшли зустрічати кілька десятків активістів, але 31 особу затримали співробітники російського ОМОНу та відправили до "поліцейського" відділку у Сімферополі.
- Велика Британія засудила масове затримання Росією кримських татар у Сімферополі.
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