Росія продовжує обстріли Сумщини: впродовж доби зафіксовано 86 прильотів
Протягом минулої доби росіяни здійснили обстріли 6 територіальних громад Сумської області, нанісши 86 ударів
Про це повідомляє військова адміністрація Сумської області.
Ворог здійснив обстріли Білопільської, Шалигинської, Новослобідської, Краснопільської, Середино-Будської, Глухівської. Було зафіксовано 86 прильотів.
Мінометним обстрілом села Порохонь Середино-Будської громади пошкоджено 2 приватних будинки.
У селі Манухівка Новослобідської громади через обстріл з мінометів пошкоджено домоволодіння та господарське приміщення.
У селі Будівельне Глухівської громади теж через прильоти з мінометів пошкоджене дорожнє асфальтоване покриття, у будинках вибиті вікна.
- Нагадаємо, зранку 27 лютого російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей із мінометів, реактивних систем залпового вогню і безпілотників.
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