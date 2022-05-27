Росія рекордно збільшила експорт нафти до Китаю та Індії, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

"Деякі зацікавлені покупці в Азії більше мотивовані економікою, а не політичною позицією" - сказала Джейн Сі, старший нафтовий аналітик Kpler.

Зазначається, що рекордний обсяг російської нафти знаходився на борту танкерів минулого тижня – від 74 до 79 мільйонів барелів, за даними аналітичної компанії Kpler.

Безпосередньо перед повномасштабним вторгненням в Україну на російських танкерах в морі було 27 мільйонів барелів. Тобто обсяг виріс майже в 3 рази. Минулого місяця Азія вперше обійшла Європу як найбільшого покупця російської нафти.

Нагадаємо, Орбан відкинув обговорення нафтового ембарго на майбутньому саміті лідерів ЄС. Прем'єр додав, що Угорщина не може підтримати ембарго без пропозицій щодо його компенсації.

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