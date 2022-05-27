Росія рекордно збільшила експорт нафти до Китаю та Індії, - Bloomberg
Країна-агресорка знайшла покупців нафти в Індії та Китаї, наростивши рекордні постачання у ці країни
Про це повідомляє Bloomberg.
"Деякі зацікавлені покупці в Азії більше мотивовані економікою, а не політичною позицією" - сказала Джейн Сі, старший нафтовий аналітик Kpler.
Зазначається, що рекордний обсяг російської нафти знаходився на борту танкерів минулого тижня – від 74 до 79 мільйонів барелів, за даними аналітичної компанії Kpler.
Безпосередньо перед повномасштабним вторгненням в Україну на російських танкерах в морі було 27 мільйонів барелів. Тобто обсяг виріс майже в 3 рази. Минулого місяця Азія вперше обійшла Європу як найбільшого покупця російської нафти.
- Нагадаємо, Орбан відкинув обговорення нафтового ембарго на майбутньому саміті лідерів ЄС. Прем'єр додав, що Угорщина не може підтримати ембарго без пропозицій щодо його компенсації.
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