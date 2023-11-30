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Війна з Росією: хроніка
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Росія розгорнула нову дивізію десантників для війни в Україні, - британська розвідка

30 листопада, 2023 четвер
09:18
Війна з Росією окупанти

Повітряно-десантні війська Росії (ПДВ) розпочали розгортати на тимчасово окупованій частині Херсонщини новосформовану дивізію десантників

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що у серпні 2023 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив плани відновлення 104 дивізії, яка у 1998 році була скорочена до розміру бригади. 

Її підпорядковані підрозділи, ймовірно, включають 337-й полк, додатковий маневровий полк та 52 артилерійська бригада.

"Дивізія, швидше за все, буде погано навчена і навряд чи відповідатиме колишнім елітним стандартам ВДВ. Майже напевно бригада піддасться пильній увазі з боку російського генерала, відповідального за Херсон, генерал-полковника Михайла Теплінського, який є командувачем ВДВ", - вважають у розвідці.

  • Нещодавно генерал Сергій Наєв заявив, що скорочення допомоги Україні значно підірве обороноздатність армії, тоді як Росія зможе скористатися з такої нагоди аби збільшити кількість та якість свого озброєння і, як наслідок, атакувати Україну на нових напрямках.
Росія
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Велика Британiя
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