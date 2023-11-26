Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Сергій Наєв Якщо Росія вдосконалить технології, війна вийде за межі сходу і півдня України, - генерал Наєв

Якщо Росія вдосконалить технології, війна вийде за межі сходу і півдня України, - генерал Наєв

26 листопада, 2023 неділя
16:23
Сергій Наєв Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв

Скорочення допомоги Україні значно підірве обороноздатність армії, тоді як Росія зможе скористатися з такої нагоди аби збільшити кількість та якість свого озброєння і, як наслідок, атакувати Україну на нових напрямках

Про це командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ "Північ" генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив американському новинному телеканалу ABC News.

"Ми розуміємо, що зараз іде війна за ресурси. Російська Федерація свої ресурси отримує за допомогою "Осі зла" - це Північна Корея, це Іран. А ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо Російській Федерації з її ресурсами. Треба розуміти, що скорочення допомоги реально вдарить по нашій обороноздатності. Але будемо боротися тим, що є", - сказав генерал.

Наєв наголосив, що забезпечення Сил оборони України новітніми технологіями є критичним.

Читайте і дивіться такожХід військової стратегії на фронті змінився для обох сторін: військовослужбовець ЗСУ Барна про застосування FPV-дронів. Ексклюзив Еспресо

Якщо старій радянській техніці на ціль потрібно витратити 100 снарядів, то західній треба значно менше, потреба вимірюється цифрами менш як у 10 раз, пояснив Наєв.

"Тому технології завжди мають перевагу, і я ще раз підкреслюю: ця допомога для нас дуже-дуже важлива", - наголосив Сергій Наєв.

За його словами, у випадку, якщо Росія продовжить виробництво зброї та вдосконалюватиме свої технології, війна знову може вийти за межі сходу та півдня України.

"Ми готуємося до цього, будуємо оборону, заміновуємо та тренуємо наші сили", - сказав генерал.

Чим зараз займається генерал-лейтенант Наєв

Сергій Наєв наразі відповідає за північний кордон України. Зокрема, за зміцнення польової фортифікації та мінування на кордоні з Білоруссю, а також за протидію російським ДРГ та Чернігівщині та Сумщині, куди вони, як каже генерал, намагаються потрапити в середньому по 9-10 разів на місяць.

Станом на середину осені 2023 року під його керівництвом там було закладено понад 500 тис. протитанкових мін.

Читайте такожОзброєні високоточними ракетами: у Росії показали безпілотні ударні вертольоти "Термит"

Кількість ворожих військ на північному українському кордоні Наєв оцінює наступним чином:

з боку Росії - 19 тис. вояків (оцінка за 20 жовтня),

з боку Білорусі - 1 800 вояків (оцінка за 30 жовтня).

За даними опозиційного народного депутата Олексія Гончаренка, генералу Наєву, як людині з оточення головнокомандувача Валерія Залужного, можуть оголосити підозру. З такими застереженням нардеп виступив 13 листопада.

Росія
Білорусь
зброя
військові
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
Влада Нікольченко
24 листопада, 2023 п'ятниця
Призерку ЧС погнали зі збірної України з художньої гімнастики. Напередодні вона заявила, що ненавидить Польщу
безпілотник, дрон
26 листопада, 2023 неділя
Окупанти заявили про атаку БПЛА: один начебто влучив у багатоповерхівку в російській Тулі, частина "ДНР" знеструмлена
Кримський міст
25 листопада, 2023 субота
"Далі буде багато сюрпризів": голова СБУ про Кримський міст
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.09
    Купівля 37.09
    Продаж 37.7
  • EUR
    Купівля 40.16
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
26 листопада
16:59
Оновлено
Ініціатива "Зерно з України"
Ініціатива "Зерно з України": Швеція виділить €8,7 млн, Швейцарія - понад €3 млн, а Австрія - €3,8 млн
16:39
Огляд
білорусь солдати лукашенко
Чому Білорусь є головним союзником РФ та чи достатньо в них армії, щоб напасти на Україну
16:01
OPINION
Лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська
Абсолютної справедливості не існує
15:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 листопада: скільки коштують долар і євро
15:38
Оновлено
зима, сніг
Негода на Одещині: на трасах обмежили рух транспорту, на дорогах виникли ДТП з постраждалими, школи перевели на дистанційку
15:29
Папа Римський Франциск
Папа Римський заявив, що хворіє на запалення легенів, однак лікарі виключили легеневі ускладнення, - Reuters
15:23
Ексклюзив
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
"Ми нікуди не підемо, якщо немає резервів": військовослужбовець Сазонов про демобілізацію
14:58
OPINION
Микола Княжицький
Поляки блокують, росіяни аплодують: що насправді відбувається на польсько-українському кордоні
14:43
маленький чорний носоріг
У зоопарку Великої Британії народився один з найрідкісніших ссавців у світі
14:21
Рахів_сніг
Сніговий апокаліпсис найближчого вечора очікується у більшості областей, - синоптик Наталка Діденко
14:07
OPINION
Юрій Бутусов
Чому Тишлеку все сходить з рук
14:03
Росія оголосила в розшук прессекретаря Meta
14:03
Повіінь в Сомалі
Унаслідок найсильнішої за останні десятиліття повені в Сомалі загнуло 96 людей
13:42
С-400
Росія перемістила системи ППО С-400 з Калінінграда в Україну: британська розвідка пояснила причину
13:21
Оновлено
безпілотник, дрон
Окупанти заявили про атаку БПЛА: один начебто влучив у багатоповерхівку в російській Тулі, частина "ДНР" знеструмлена
13:18
ізраїльські солдати
Очільник ЦАХАЛА заявив, що Ізраїль відновить бойові дії після закінчення перемир’я в секторі Гази
13:17
Ексклюзив
Хід військової стратегії на фронті змінився для обох сторін: військовослужбовець ЗСУ Барна про застосування FPV-дронів
12:33
Ексклюзив
Ізраїль танк
Без продовження військової операції мета Ізраїлю не буде виконана, - експерт-міжнародник Данилов 
12:08
Міністр закордонних справ Китаю Ван І, міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин і міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава у Пусані, Південна Корея, 26 листопада 2023 р.
Очільники МЗС Китаю, Японії та Південної Кореї зустрілися в Пусані вперше з 2019 року
12:00
OPINION
Олексій Голобуцький
СБУ фактично знищила Кримський міст
11:54
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Під час масованої атаки "шахедів" у Києві був ризик відключення електропостачання, - голова Укренерго
11:33
літак
В Австрії розбився літак: загинули 4 людей
11:10
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_2211
В Авдіївці ЗСУ знищують велику кількість окупантів, попри третю хвилю наступу РФ, - майор запасу НГУ Гетьман
10:51
шахтарі
Окупанти на Луганщині припинили фінансування шахт, - ОВА
10:07
Ірина Геращенко
Нардепи зі "Слуги народу" й ОПЗЖ хочуть заблокувати ухвалення закону про заборону московського патріархату, - Ірина Геращенко
10:03
OPINION
Сергій Громенко
Про революції: думайте про те, що буде, якщо вони не стануться
10:00
Ексклюзив
Карта. Херсон_2211
Окупанти не зможуть зупинити рух ЗСУ на Херсонщині, - полковник Грант про переломний момент війни
09:51
Латвія
МЗС Латвії заявило про готовність взяти участь у переговорах із розблокування польсько-українського кордону
09:14
есмінець Defender
Китай звинуватив есмінець США у вторгненні до своїх територіальних вод
08:45
ЮНІСЕФ
ЮНІСЕФ виділить $450 млн для прифронтових регіонів України
08:36
Ексклюзив
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
"Бавовни" буде багато: Братчук про удар по окупантах у Джанкої
08:34
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїль отримав список на визволення третьої групи заручників ХАМАСу
08:09
Інфографіка
Окупанти
Понад тисяча військових, 11 танків і 23 артсистеми: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
08:08
OPINION
Орест Сохар
Нова формула безпеки України: не НАТО
08:00
Ізраїль
Війна в Ізраїлі: ХАМАС передав Червоному Хресту нову групу заручників
07:44
На фото: система ППО
Нічна атака РФ на Україну: сили ППО знищили 8 з 9 "шахедів"
03:21
Оновлено
повітряна тривога
Росія обстрілювала Україну "шахедами": ППО працювала у передмісті Києва. Хронологія подій
00:28
ТЦК
Готується законопроєкт щоб співробітники ТЦК могли перевіряти документи й фіксувати видачу повісток на відео, - нардеп
00:14
Оновлено
Франческо Камарда, Мілан
За "Мілан" зіграв 15-річний футболіст. Це наймолодший гравець в історії Серії А
2023, субота
25 листопада
23:18
Ціни на пальне АЗС
В Україні почалися проблеми з постачанням пального
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV