Якщо Росія вдосконалить технології, війна вийде за межі сходу і півдня України, - генерал Наєв
Скорочення допомоги Україні значно підірве обороноздатність армії, тоді як Росія зможе скористатися з такої нагоди аби збільшити кількість та якість свого озброєння і, як наслідок, атакувати Україну на нових напрямках
Про це командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ "Північ" генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив американському новинному телеканалу ABC News.
"Ми розуміємо, що зараз іде війна за ресурси. Російська Федерація свої ресурси отримує за допомогою "Осі зла" - це Північна Корея, це Іран. А ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо Російській Федерації з її ресурсами. Треба розуміти, що скорочення допомоги реально вдарить по нашій обороноздатності. Але будемо боротися тим, що є", - сказав генерал.
Наєв наголосив, що забезпечення Сил оборони України новітніми технологіями є критичним.
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Якщо старій радянській техніці на ціль потрібно витратити 100 снарядів, то західній треба значно менше, потреба вимірюється цифрами менш як у 10 раз, пояснив Наєв.
"Тому технології завжди мають перевагу, і я ще раз підкреслюю: ця допомога для нас дуже-дуже важлива", - наголосив Сергій Наєв.
За його словами, у випадку, якщо Росія продовжить виробництво зброї та вдосконалюватиме свої технології, війна знову може вийти за межі сходу та півдня України.
"Ми готуємося до цього, будуємо оборону, заміновуємо та тренуємо наші сили", - сказав генерал.
Чим зараз займається генерал-лейтенант Наєв
Сергій Наєв наразі відповідає за північний кордон України. Зокрема, за зміцнення польової фортифікації та мінування на кордоні з Білоруссю, а також за протидію російським ДРГ та Чернігівщині та Сумщині, куди вони, як каже генерал, намагаються потрапити в середньому по 9-10 разів на місяць.
Станом на середину осені 2023 року під його керівництвом там було закладено понад 500 тис. протитанкових мін.
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Кількість ворожих військ на північному українському кордоні Наєв оцінює наступним чином:
з боку Росії - 19 тис. вояків (оцінка за 20 жовтня),
з боку Білорусі - 1 800 вояків (оцінка за 30 жовтня).
За даними опозиційного народного депутата Олексія Гончаренка, генералу Наєву, як людині з оточення головнокомандувача Валерія Залужного, можуть оголосити підозру. З такими застереженням нардеп виступив 13 листопада.
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