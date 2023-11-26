Якщо Росія вдосконалить технології, війна вийде за межі сходу і півдня України, - генерал Наєв

Про це командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ "Північ" генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив американському новинному телеканалу ABC News.

"Ми розуміємо, що зараз іде війна за ресурси. Російська Федерація свої ресурси отримує за допомогою "Осі зла" - це Північна Корея, це Іран. А ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо Російській Федерації з її ресурсами. Треба розуміти, що скорочення допомоги реально вдарить по нашій обороноздатності. Але будемо боротися тим, що є", - сказав генерал.

Наєв наголосив, що забезпечення Сил оборони України новітніми технологіями є критичним.

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Якщо старій радянській техніці на ціль потрібно витратити 100 снарядів, то західній треба значно менше, потреба вимірюється цифрами менш як у 10 раз, пояснив Наєв.

"Тому технології завжди мають перевагу, і я ще раз підкреслюю: ця допомога для нас дуже-дуже важлива", - наголосив Сергій Наєв.

За його словами, у випадку, якщо Росія продовжить виробництво зброї та вдосконалюватиме свої технології, війна знову може вийти за межі сходу та півдня України.

"Ми готуємося до цього, будуємо оборону, заміновуємо та тренуємо наші сили", - сказав генерал.

Чим зараз займається генерал-лейтенант Наєв

Сергій Наєв наразі відповідає за північний кордон України. Зокрема, за зміцнення польової фортифікації та мінування на кордоні з Білоруссю, а також за протидію російським ДРГ та Чернігівщині та Сумщині, куди вони, як каже генерал, намагаються потрапити в середньому по 9-10 разів на місяць.

Станом на середину осені 2023 року під його керівництвом там було закладено понад 500 тис. протитанкових мін.

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Кількість ворожих військ на північному українському кордоні Наєв оцінює наступним чином:

з боку Росії - 19 тис. вояків (оцінка за 20 жовтня),

з боку Білорусі - 1 800 вояків (оцінка за 30 жовтня).

За даними опозиційного народного депутата Олексія Гончаренка, генералу Наєву, як людині з оточення головнокомандувача Валерія Залужного, можуть оголосити підозру. З такими застереженням нардеп виступив 13 листопада.