"Встановлено понад 500 тис. протитанкових мін": у ЗСУ розповіли про заходи протидії наступу РФ на півночі

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав командувач ОСУВ "Північ", генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"На сьогодні тривають заходи щодо вдосконалення фортифікаційного обладнання рубежів оборони, а також обслуговування і нарощення інженерних загороджень.На основних напрямках імовірного наступу противника з червня 2022 року дотепер встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін. Зокрема, протитанкові мінні поля, протитанкові групи мін, комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугасів, мінованих завалів тощо. Щільність мінно-вибухових загороджень у нашій смузі відповідальності збільшено в 16 разів", - розповів він.

Також військові встановлюють додаткові камери спостереження й працюють над посиленням захисту критичної інфраструктури. Наєв запевнив, що роботи з укріплення кордону ведуться цілодобово.

"Ми разом створюємо такі умови, щоб державний кордон України у Північній операційній зоні був повністю непрохідний для ворожих сил", - наголосив генерал.

Зазначимо, що наразі, за його словами, РФ зосередила біля північного кордону України близько 19 тис. військових.