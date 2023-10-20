"Встановлено понад 500 тис. протитанкових мін": у ЗСУ розповіли про заходи протидії наступу РФ на півночі
На півночі України встановили понад 500 тис. протитанкових мін, аби зробити кордон максимально непрохідним для російських військ у разі повторного наступу
Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав командувач ОСУВ "Північ", генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"На сьогодні тривають заходи щодо вдосконалення фортифікаційного обладнання рубежів оборони, а також обслуговування і нарощення інженерних загороджень.На основних напрямках імовірного наступу противника з червня 2022 року дотепер встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін. Зокрема, протитанкові мінні поля, протитанкові групи мін, комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугасів, мінованих завалів тощо. Щільність мінно-вибухових загороджень у нашій смузі відповідальності збільшено в 16 разів", - розповів він.
Також військові встановлюють додаткові камери спостереження й працюють над посиленням захисту критичної інфраструктури. Наєв запевнив, що роботи з укріплення кордону ведуться цілодобово.
"Ми разом створюємо такі умови, щоб державний кордон України у Північній операційній зоні був повністю непрохідний для ворожих сил", - наголосив генерал.
Зазначимо, що наразі, за його словами, РФ зосередила біля північного кордону України близько 19 тис. військових.
- 26 червня Наєв повідомив про завершення будівництва психологічно-тактичних смуг перешкод на півночі країни.
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