Генерал Наєв назвав чисельність російських військ на північному кордоні

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав командувач ОСУВ "Північ" генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, Росія розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тис. осіб, на озброєнні яких перебувають танки, бойові броньовані машини, артилерійські та реактивні системи, засоби ППО та оперативно-тактичні ракетні комплекси.

"Росія продовжує відкриту збройну агресію проти України з територій Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Підрозділи противника ведуть розвідку, здійснюють обстріли прикордонних районів, застосовують авіацію та БПЛА-камікадзе, завдають ракетних ударів балістичними та крилатими ракетами. Окрім військових об’єктів, Росія намагається знищити енергетичну, транспортну та промислову інфраструктури, завдає цинічних ударів по житлових масивах, медичних та освітніх закладах, торговельних центрах, складах з гуманітарними вантажами", - розповів Наєв.

Водночас ознак формування ударних угруповань військ противника, які можуть здійснити наступ на північ, наразі немає. ЗСУ продовжують стежити за ситуацією.