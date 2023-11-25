Озброєні високоточними ракетами: у Росії показали безпілотні ударні вертольоти "Термит"

Про це пише Defense Express.

Безпілотний ударний вертоліт "Термит" буде озброєний високоточними ракетами з лазерним наведенням С-8Л. У DE наголосили, що це фактично російський аналог APKWS.

Під час візиту Дмитра Медведєва у московський індустріальний парк "Руднєво", російські терористи продемонстрували серійне виробництво ударних БПЛА. Контракт на неоголошену кількість цих дронів був підписаний ще у 2021 році з відносно коротким строком виконання. Сам дрон "Термит" вперше був продемонстрований у 2020 році.

Планувалось, що всі випробування безпілотний ударний вертоліт має пройти до кінця 2021 року, а постачання до армії РФ повинні були розпочатися у 2022 році. Проте лише у листопаді 2021-го у групі компаній "Кронштадт" повідомили про перші випробування "Термита" з пуском керованих ракет, інтеграція яких у цей дрон і є головною задачею.

Фото: defence-ua.com

Для наведення цих ракет на ціль "Термит" має бути оснащений оптико-прицільною станцією, що розміщується на носовій частині апарату. Але на відео з виробництвом дронів її не було помічено.

"Зазначимо, що у цій ситуації відокремити вихваляння у цілях пропаганди та реального виробництва доволі важко. З одного боку розробка та контрактування дронів "Терміт" відбулось ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. А це означає можливість потрапляння деяких компонентів для них під санкції, зокрема двигунів та електроніки", - пишуть експерти з Defense Express.

У DE також наголосили, що боєздатність "Тремита" залежить від наявності та серійного випуску ракет С-8Л, про які особливо нічого не чути.

"Але, у будь-якому випадку, демонстрацію ворогом виробництва цих дронів слід взяти до уваги", - підсумували у матеріалі.

Фото: defence-ua.com