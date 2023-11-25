Озброєні високоточними ракетами: у Росії показали безпілотні ударні вертольоти "Термит"
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відвідав московський індустріальний парк "Руднєво", російські терористи продемонстрували виробництво ударних БПЛА вертолітного типу "Термит"
Про це пише Defense Express.
Безпілотний ударний вертоліт "Термит" буде озброєний високоточними ракетами з лазерним наведенням С-8Л. У DE наголосили, що це фактично російський аналог APKWS.
Під час візиту Дмитра Медведєва у московський індустріальний парк "Руднєво", російські терористи продемонстрували серійне виробництво ударних БПЛА. Контракт на неоголошену кількість цих дронів був підписаний ще у 2021 році з відносно коротким строком виконання. Сам дрон "Термит" вперше був продемонстрований у 2020 році.
Планувалось, що всі випробування безпілотний ударний вертоліт має пройти до кінця 2021 року, а постачання до армії РФ повинні були розпочатися у 2022 році. Проте лише у листопаді 2021-го у групі компаній "Кронштадт" повідомили про перші випробування "Термита" з пуском керованих ракет, інтеграція яких у цей дрон і є головною задачею.
Фото: defence-ua.com
Для наведення цих ракет на ціль "Термит" має бути оснащений оптико-прицільною станцією, що розміщується на носовій частині апарату. Але на відео з виробництвом дронів її не було помічено.
"Зазначимо, що у цій ситуації відокремити вихваляння у цілях пропаганди та реального виробництва доволі важко. З одного боку розробка та контрактування дронів "Терміт" відбулось ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. А це означає можливість потрапляння деяких компонентів для них під санкції, зокрема двигунів та електроніки", - пишуть експерти з Defense Express.
У DE також наголосили, що боєздатність "Тремита" залежить від наявності та серійного випуску ракет С-8Л, про які особливо нічого не чути.
"Але, у будь-якому випадку, демонстрацію ворогом виробництва цих дронів слід взяти до уваги", - підсумували у матеріалі.
Фото: defence-ua.com
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