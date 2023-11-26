Хід військової стратегії на фронті змінився для обох сторін: військовослужбовець ЗСУ Барна про застосування FPV-дронів

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Степан Барна в етері телеканалу Еспресо.

"Зараз радикально змінився хід військової стратегії як з нашої сторони, так зі сторони окупантів, які швидко вчаться. Росіяни також активно застосовують FPV-дрони, працюють з нічними дронами. Тому сьогодні ситуація дещо зрівнялась", - повідомив він.

Чим більше дронів буде в ЗСУ, тим краще. Важливо спостерігати в нічний час за ходом бойових дій ворога, зазначив Барна.

"Зараз спостерігається масове застосування FPV-дронів. Якщо уявити перебування на нулі, це був би так званий "рій дронів" з однієї і з другої сторони, коли окупанти можуть залітати в глиб української території. Ми також можемо залітати в межах близько 19 км., в кращому випадку", - каже військовослужбовець.

Ураження техніки та живої сили - найбільша небезпека. Це надзвичайно важлива складова нашої війни, зазначив він.

"На цьому етапі ми повинні об'єднати зусилля влади та суспільства для того, щоб максимально забезпечити фронт відповідними засобами. Це виклик для роботи органів державної влади, військових спеціалістів а також військово-промислового комплексу, щоб забезпечити відповідний баланс", - резюмував Барна.