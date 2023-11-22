FPV-дрони працюють 2-3 тижні, а далі їх потрібно замінювати: у роті "Ахіллес" 92-ої ОШБ розповіли причини
Сержант Олесь Маляревич розкрив секрети роботи з безпілотними авіаційними комплексами, які виконують ударні завдання на лінії фронту
Про це в етері Еспресо розповів сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка - Олесь Маляревич.
"Від Міністерства оборони ми отримаємо отримуємо дрони-бомбардувальники вони в наявності, є навіть невеликі резерви у нас, це дорогі пристрої й на них неможливо самостійно зібрати кошти", - пояснює військовий.
Щодо FPV-дронів, Маляревич розповів, що рота "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади отримує їх від волонтерських організацій, United24, Мінцифри, а також від Міністерства оборони.
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"Здебільшого ми їх отримаємо через приватні канали, тому що FPV-дронів безліч, технічних засобів, які можна покращити, також безліч. Тож 2-3 тижні вони працюють, а далі їх потрібно замінювати. Неможливо коштом бюджету це оперативно вирішувати, тож ми комбінуємо всі можливості, які маємо та всі працюють на результат", - підкреслює він.
Військовий порівняв FPV-дрони з конструктором Lego.
"Він долітає, якщо має набір технічних рішень, які здатні облетіти РЕБ, тому 2-3 тижні щось змінюється. РЕБи (ворога, - ред.) працюють проти наших дронів, так само наші - проти їхніх. Якщо оператор та команда БПЛА розуміє, що змінюється, то вони роблять усе для того, аби їхній дрон працював, якщо ні, то вони просто летять, а ми втрачаємо техніку. Це постійний технічний квест та розвиток. Це наша невіддільна робота", - додав сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес".
- Нагадаємо, 20 листопада перші 3000 із 10 000 FPV-дронів, на які українці донатили у рамках спільного збору United24, "Повернись живим" та monobank, вже передали українським військовим.
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