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Головна Війна з Росією "Військовозобов’язані мають бути готовими": командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБ розповів, які професії потрібні в ЗСУ
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"Військовозобов’язані мають бути готовими": командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБ розповів, які професії потрібні в ЗСУ

15 листопада, 2023 середа
10:25
Війна з Росією Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка

Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, розповів, що ЗСУ мають високий рівень мотивації, але суспільство має бути готове до того, що у разі необхідності ці люди будуть мобілізовані

Про це Федоренко розповів у ранковому етері Еспресо.

"Українське суспільство має бути готовим до того, що настане час і військовозобов’язані, так чи інакше, можуть бути мобілізовані. Тому що необхідний особовий склад, який би проводив ротації для того, щоб відновлювати військових, які вже більше півтора року перебувають на передній лінії, це необхідно робити. Також у Силах оборони є значна кількість професій, які дуже і дуже потребують посилення", - наголосив військовий.

За його даними, Збройним Силам України необхідні штурмовики, оператори БПЛА, а також радіоелектронної розвідки та боротьби. 

"На поточний момент Сили оборони мають високий рівень мотивації, але цивільне суспільство має бути готове до того, що у разі необхідності держави ці люди будуть мобілізовані", - підкреслив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес".

Читайте також: Чому родини військових вимагають демобілізації

Федоренко спростував тезу, що у ЗСУ служать спеціально навчені люди й це нібито їхня робота - воювати на передовій зі зброєю в руках.

"Друзі, те, про що ви кажете, це не відповідає дійсності. Те, що люди знайшли у собі хоробрість та опанували військову професію - це правда. Ті, хто перебуває на передовій лінії та боронить нашу державу - це учорашні наші сусіди, колеги по роботі, бізнес-партнери, вчителі, люди, які працювали на підприємствах, це ті, хто нас оточував весь цей час. Тому це варто пам’ятати і продовжувати в міру можливості підтримувати Сили оборони усім чим можете", - закликали у 92-й окремій штурмовій бригаді.

Що відомо про мобілізацію в Україні

Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Утім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.

"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", — наголосив Воллес.

Нагадаємо, 27 жовтня у Львові, Києві, Дніпрі та інших великих містах родини військових вийшли на мітинг із вимогою встановити терміни служби та дати їм воїнам право на демобілізацію. "Військові теж втомлюються", – наголошували вони.

12 листопада дружини, батьки та діти військових знову провели мирний пікет і просили дати змогу демобілізації бійцям після 18 місяців служби.

Суспільство
Росія
військові
ЗСУ
окупанти
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