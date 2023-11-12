"Хто в окопі, хто в ресторані". У Полтаві родички військових вимагають демобілізації тих, хто служить півтора року
12 листопада родичі військовослужбовців вийшли на мирну акцію протесту біля міськради в Полтаві з вимогою демобілізації військових, які на війні понад 18 місяців
Про це повідомляє Суспільне.
Жінки, сестри, матері та діти військових, які вже понад 18 місяців перебувають на фронті, вимагають визначити конкретні терміни служби для воїнів та прийняти законопроєкт про уточнення строків військової служби.
Люди тримають плакати з написами "Прийшов час інших! Дайте шанс відновитись захисникам!", "Демобілізація: не просто право, а необхідність", "На одних плечах війну не виграти!", "Хто в окопі, а хто в ресторані".
Усього на мирну акцію зібралося майже 30 учасників.
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Прохання про надання можливості демобілізуватися військовослужбовцям підтримали понад 25 тисяч українців. Тепер його має розглянути президент.
Такі акції одночасно провели в 19 інших містах України, зокрема в Києві, Харкові та Дніпрі. У Полтаві такий пікет проводять вдруге. Вперше організовували 27 жовтня.
- У п'ятницю, 27 жовтня, в містах України дружини військових, які воюють понад 1,5 року, провели пікети з вимогою демобілізації.
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