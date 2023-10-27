У містах України дружини військових, які воюють понад 1,5 року, провели пікети з вимогою демобілізації

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

Загальну мобілізацію продовжили в Україні востаннє до 15 листопада 2023 року. Наші військові вже понад рік знаходяться на фронті та не мають відпочинку. Тому сьогодні дружини військовослужбовців, які вже воюють з початку повномасштабного вторгнення хочуть демобілізувати їх.

Відомо, що суспільство зібрало підписи на не одну петицію та намагаються звернутися до органів влади, та поки що відповіді зі сторони президента немає. Тож сьогодні не тільки у Львові, а й у Києві, Харкові, Запоріжжі та інших містах України відбуваються пікети дружин військовослужбовців.

Фото: Учасниця пікету

Одна учасниця цього пікету зазначає, що моральний стан військовослужбовців є дуже складним, вони виснажені.

"Бути там, воюючи, втрачаючи побратимів - це насправді дуже складно. Якщо я спілкуюся з чоловіком, який виходить хоч час від часу на зв'язок. Бачу, яка це була людина на початку війни, яка це була вольова людина за Україну, за перемогу і зараз дивитися, який він реально виснажений - це важко", - зазначає жінка.

Фото: дружини військовослужбовців для Еспресо

Також родини військовослужбовців провели акцію протесту у Києві на Майдані Незалежності. Вони вимагали провести ротацію, адже чимало бійців без відпочинку воюють з першого дня повномасштабного вторгнення Росії.

Видання Суспільне повідомляє, що учасники акції протесту підготували колективне звернення до президента Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Відомо, що у документі йдеться про те, що зараз виникла ситуація, коли, попри загальну мобілізацію, одні служать без відомих їм строків звільнення, тоді як інші не служать взагалі.

Окрім цього, учасники акції у зверненні наголошують, що Верховна Рада досі не винесла на розгляд у першому читанні законопроєкт №9142 щодо уточнення строків військової служби за призовом під час мобілізації.

Що передувало

24 березня у Верховну Раду України внесли законопроєкт №9142, у якому йшлося, що українці мають право демобілізуватися через 18 місяців з моменту мобілізації. Проте на голосування проєкт закону так і не винесли.

Пізніше, 29 березня, народний депутат Олексій Гончаренко ініціював петицію про демобілізацію військових через 18 місяців. На неї й досі немає відповіді Зеленського.

23 жовтня стало відомо, що прохання про надання можливості демобілізуватися військовослужбовцям підтримали понад 25 тисяч українців. Тепер його має розглянути президент.

Реакція Зеленського

1 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію №22/163044, в якій главу держави просили розглянути питання про демобілізацію військовослужбовців, які вже відслужили один рік.

Володимир Зеленський у відповіді до автора звертає увагу на чинне законодавство, проте пообіцяв, що вимоги, які викладені у зверненні, будуть комплексно опрацьовані.