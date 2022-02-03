Росія розуміє, що подальший напад на Україну буде катастрофою для неї, - ексміністр оборони Загороднюк

Про це він сказав у програми "Говорить Великий Львів" на Еспресо.TV,



"Ми бачимо суттєвий спад істерії в закордонній пресі, вже не називають загрозу невідворотною. Загроза була реальна, вона досі ще є. Ні в якому випадку не треба говорити, що її немає чи вона не існує. Російська влада не будує свої дії на одній лінійній стратегії - у них завжди є опції і є варіанти. Не можна намагатись заглядати в голову Путіна і здогадатися, що він хоче. Вони дивляться на реакцію України і світу та далі корегують свої плани. Багато в чому, їх плани і дії залежать від цієї реакції", - зазначив Загороднюк.



Він заявив, що українці мають проявляти твердість і рішучість захищати країну.



"Ніякої паніки не має бути, бо вони її побачать. Вони побачать кількість людей, яка хоче їхати, або кількість, яка хоче залишатися, яка вступає до тероборони, яка статистично готова захищати країну і брати участь в Русі опору. Ці всі речі складаються і видно, наскільки їх вдасться захопити ту чи іншу територію. Наразі ці цифри не на їх користь", - додав ексміністр.



Загороднюк також наголосив на дуже різкій реакції світу.



"Вони сподівались, що вона буде більш схожа на німецьку. Вони бачать ту зброю, яку нас поставляють і розуміють, що все тільки починається. Росія розуміє, що її напад на Україну буде катастрофою для неї. Вони не корегують плани щодо наступу з точки зору підняття його ймовірності", - вважає він.



Він зауважив, що в України є ризиковані зони.



"Перша - на Сході України, є дуже високий ризик, що буде загострення. В нас є проблема в морі, особливо Азовському, вони можуть проводити там дії. Так само йдуть навчання у Білорусі і до 20 лютого ми уважно дивимось, як вони будуть себе поводити, особливо, куди поїде військова техніка після навчань. Ми розуміємо, що там є ризик і спостерігаємо за цим", - підсумував Загороднюк.



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