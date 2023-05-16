Росія шантажує світ зривом "зернової угоди", натомість подвоїла власний експорт, - Кислиця в ООН
Країна-агресор РФ спекулює на "зерновій угоді", перешкоджаючи українському експорту та вдаючи, що ніби "програє" від цієї ситуації. Натомість Росія подвоїла продаж власної продукції
Про це пише Укрінформ.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН зазначив, що Росія досі вдає, ніби вона програє в чорноморській угоді.
"Я навіть не нагадуватиму Раді Безпеки про аморальність таких скарг з боку держави-агресора, яка була й залишається єдиною загрозою для поставок продовольства на Чорному морі", – сказав Кислиця.
Він зазначив, що експорт російської пшениці в січні – лютому 2023 року майже подвоївся порівняно з аналогічним періодом минулого року.
"Тому ми вважаємо ці спекуляції спробою відбілити цілеспрямовані дії Росії, спрямовані на використання поставок продовольства як зброї, і закликаємо міжнародну спільноту дати рішучу відповідь", – додав він.
- Координатор ООН з надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс закликав Росію та Україну до продовження пошуку компромісу щодо "зернової угоди" після того, як переговори зайшли в глухий кут.
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