Про це пише Укрінформ.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН зазначив, що Росія досі вдає, ніби вона програє в чорноморській угоді.

"Я навіть не нагадуватиму Раді Безпеки про аморальність таких скарг з боку держави-агресора, яка була й залишається єдиною загрозою для поставок продовольства на Чорному морі", – сказав Кислиця.

Він зазначив, що експорт російської пшениці в січні – лютому 2023 року майже подвоївся порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Тому ми вважаємо ці спекуляції спробою відбілити цілеспрямовані дії Росії, спрямовані на використання поставок продовольства як зброї, і закликаємо міжнародну спільноту дати рішучу відповідь", – додав він.