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Росія ще раз спробує піти в масований наступ, - боєць ЗСУ Трегубов

13 липня, 2022 середа
13:40
війна з Росією Трегубов

Росії потрібно вже знаходити третю тактику з початку повномасштабного наступу на Україну

Про це у ефірі Еспресо сказав офііцер Збройних сил України Віктор Трегубов.

"Вони мають зараз зупинитися і переглянути всю стратегію поведінки, бо якщо в них постійно будуть знищуватися не тільки лінії постачання, а й штаби, то у таких умовах проводити активний наступ, брати великі міста, а Слов'янсько-Краматорська агломерація - це велике місце, можна спробувати, але буде дуже боляче, будуть тільки втрати", - зазначив він.

Офіцер вважає, що росіяни не будуть активно діяти поки не зрозуміють, як протидіяти ударам по тилам. 

"Будуть намагатися розосередити склади, якось маскувати штаби. Я гадаю, що вони ще раз спробують піти вперед, незалежно від того, чи знайдуть вони рішення. Того що так працює російська військова машина. Мені здається, що якщо, вони насправді чогось не вигадають, якусь нову тактику чи стратегію, у них нічого не вийде", - сказав Трегубов.

Він сказав, що у російського командування було дві повні зміни стратегії за цю війну.

"Перша - коли вони намагалися якнайшвидше зайняти якнайбільшу територію України, незважаючи на те, що це було просто небезпечно для їхніх військ. Це  згубило їх на Київщині, хоча спрацювало на Херсонщині обмежено. Тепер в них була зміна тактики - прорізання українських позицій вогневим валом і це теж приносило свої плоди", - сказав офіцер.

На його думку, росіянам знову треба спробувати змінити тактику.

"Я не впевнений, що є варіант, щоб це було ефективно. Може вони спробують м'ясом закидати, загальну мобілізацію провести, але я поки не бачу, що вони взагалі щось спробували", - підсумував Трегубов.

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російська армія
ЗСУ
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