Росія скоїла новий авіаудар по Маріуполю, є загиблий
Вранці 10 березня Росія скоїла новий авіаудар по Маріуполю
Про це повідомляє у Telegram Маріупольська міська рада.
"Знову недобрий ранок у Маріуполі. Знову авіаналіт на мирне місто. Сьогодні о 8:00 в районі проспекту Будівельників, 110 російські окупаційні війська з літаків обстріляли маріупольців", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними міськради, внаслідок авіаудару загинула одна людина
"Рашисти продовжують знищувати Маріуполь, який не скорився перед ворогом. І не скориться. Тримаймося, маріупольці!" - закликали в міськраді.
- Нагадаємо, напередодні Росія розбомбила у Маріуполі пологовий будинок і дитячу лікарню. Внаслідок авіаудару загинули троє людей, у тому числі одна людина. Ще 17 людей постраждали.
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