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Росія страждає від нестачі засобів контрбатарейної боротьби, - британська розвідка

17 липня, 2023 понедiлок
09:58
Війна з Росією окупанти

Підрозділи російської армії, які воюють на території України, страждають від дефіциту контрбатарейних радарів. За даними британської розвідки, це створює проблеми на полі бою

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки Британії, на початку липня з’являлися свідчення про чергову зруйновану систему Зоопарк М1 поблизу району відповідальності 58-ї загальновійськової армії.

У Міноборони додають, що Росія страждає від дедалі більшого дефіциту контрбатарейних радарів, особливо сучасних "Зоопарк-1М". Лише невелика частина розгорнутих "Зоопарків", ймовірно, залишиться в Україні в робочому стані.

На початку липня 2023 року поширилося відео, на якому було знищено ще один "Зоопарк" в районі 58-ої армії Росії.

Зазначається, що після звільнення з посади командувача 58-ї загальновійськової армії РФ на Запорізькому напрямку генерал-майор Іван Попов стверджував, що однією з головних його скарг була відсутність контрбатарейної боротьби.

"Живучість російських сухопутних військ залежить від ефективного виявлення української артилерії й нанесення по ній ударів, часто власною артилерією. Ключовим компонентом такого підходу є контрбатарейні радари, які дозволяють командирам швидко визначати місцеперебування ворожих гарматних ліній", - констатують в міноборони Британії.

Там додають, що пріоритетність, якої, ймовірно, надавав цій проблемі Попов, підкреслює центральну роль артилерії у війні.

  • 13 липня повідомлялося, що у РФ відсторонили командира 58 армії Івана Попова, який воює на Запорізькому напрямку - сам він стверджує, що це через доповідь про реальні проблеми Росії на фронті. Він заявив, що головна проблема армії РФ - відсутність контрбатарейної боротьби, станцій артилерійської розвідки та масова загибель російських військових від артилерії ЗСУ.
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Військові новини
Велика Британiя
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