Росія страждає від нестачі засобів контрбатарейної боротьби, - британська розвідка

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки Британії, на початку липня з’являлися свідчення про чергову зруйновану систему Зоопарк М1 поблизу району відповідальності 58-ї загальновійськової армії.

У Міноборони додають, що Росія страждає від дедалі більшого дефіциту контрбатарейних радарів, особливо сучасних "Зоопарк-1М". Лише невелика частина розгорнутих "Зоопарків", ймовірно, залишиться в Україні в робочому стані.

На початку липня 2023 року поширилося відео, на якому було знищено ще один "Зоопарк" в районі 58-ої армії Росії.

Зазначається, що після звільнення з посади командувача 58-ї загальновійськової армії РФ на Запорізькому напрямку генерал-майор Іван Попов стверджував, що однією з головних його скарг була відсутність контрбатарейної боротьби.

"Живучість російських сухопутних військ залежить від ефективного виявлення української артилерії й нанесення по ній ударів, часто власною артилерією. Ключовим компонентом такого підходу є контрбатарейні радари, які дозволяють командирам швидко визначати місцеперебування ворожих гарматних ліній", - констатують в міноборони Британії.

Там додають, що пріоритетність, якої, ймовірно, надавав цій проблемі Попов, підкреслює центральну роль артилерії у війні.