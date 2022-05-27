Про це повідомляє Independent.

Тегеран заявляє, що поговорить з Москвою про постачання їй автомобільних запчастин і паливних турбін в обмін на сировину.

Видання з посиланням на The New York Post зазначає, що і Росія, і Іран постраждали від серйозних міжнародних санкцій, і їм важко імпортувати життєво важливі матеріали, необхідні для підтримки їх економіки.

Але, за словами іранського міністра Рези Фатемі Аміна, Тегеран може укласти угоди з Москвою щодо закупівлі продукції металургійної та гірничодобувної промисловості.

Відзначимо, що у Євросоюзі вірять, що консенсус щодо чергового пакету санкцій проти РФ вдасться досягнути до саміту ЄС 30-31 травня.

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