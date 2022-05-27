Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За словами одного з них, посли Євросоюзу можуть дійти консенсусу з цього питання у неділю, після чого лідери країн обговорять його на саміті 30-31 травня.

Рішення не вводити обмеження на постачання трубопроводом допоможе досягти підтримки Угорщини та розблокувати шостий пакет санкцій, пояснили співрозмовники агентства.

"Ідея полягає в тому, щоб розділити нафтове ембарго на трубопровідні та морські поставки", – пояснило джерело, додавши, що трубопровідні поставки отримають відстрочку, щоб країни мали час знайти їм заміну. Раніше про те, що країни Євросоюзу обговорюють план, згідно з яким із ширшого ембарго на російську сировину тимчасово виключать постачання нафти трубопроводом "Дружба", розповідали джерела Bloomberg.

Санкції, запропоновані Єврокомісією, вимагають одностайної підтримки всіх 27 країн, що входять до Євросоюзу, але ухваленню нового пакету обмежень пручається Угорщина.

У країни немає виходу до моря, і вона серйозно залежить від імпорту російської нафти трубопроводом, пояснює агентство.

Голова адміністрації прем'єра Угорщини Гергей Гуляш заявив, що Угорщині знадобиться від 3,5 до 4 років та великі інвестиції, щоб відмовитись від російської нафти та скоригувати свою економіку.

Єврокомісія раніше говорила, що готова інвестувати у перенастроювання інфраструктури країн альянсу до 2 млрд. євро для скорочення залежності від російських енергоресурсів.

Відзначимо, за даними Bloomberg, Росія рекордно збільшила експорт нафти до Китаю та Індії.

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