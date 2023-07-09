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Війна з Росією: хроніка
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Росія у нинішньому стані приречена, питання лише яку ціну ми заплатимо, - Лех Валенса

9 липня, 2023 неділя
09:00
Війна з Росією Лех Валенса

Росія у такому стані приречена: зараз перемога України лише питання часу, коли це трапиться та яку ціну заплатимо за це ми, але розвиток світу диктує зміни

Про це перший президент демократичної Польщі Лех Валенса розповів у ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Еспресо.

"Світ не має вибору. Мусить стояти на українській стороні, бо це сторона розвитку. Цього вимагає розвиток світу, щоб ми так діяли. Не танками, не ракетами, але мирним способом, робили свій вибір і допомагали Україні перемогти. Тому ми ставимо питання про час, коли це трапиться і ціну, яку за це заплатимо, а перемога прийде неминуче, швидше чи пізніше – Росія у такому стані приречена. Розвиток світу диктує зміни", - зазначив політик.

Також Лех Валенса дав пораду українцям, що вони повинні зробити, аби світ не забував про цю війну.

"Я давно пропонував, але не зрозуміли мене, коли зголошувався на допомогу. Але я зголошувався не бігати з автоматом, бо ж і нобелісти долучаються, й генерали, інші керівники долучаються до допомоги вашому президенту. Ми будуватимемо міжнародну солідарність, переступаючи через думку, що це не вдасться і це не спрацює. Ми мусимо будувати солідарність світу, хоча зараз втома від війни трохи більше помітна. Та завдяки мудрій організації, світ буде мусити допомагати", - додав перший президент демократичної Польщі.

Україна
Польща
допомога Україні
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