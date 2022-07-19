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Росія утримує 8 носіїв ракет "Калібр" у Чорному та Середземному морях

19 липня, 2022 вiвторок
11:49
війна з Росією російські кораблі у Чорному морі

Російська Федерація утримує на бойовому чергуванні 3 носії ракет "Калібр" у Чорному морі та ще 5 у Середземному

Про це повідомили у пресцентрі Військово-Морських сил Збройних сил України в фейсбуці.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожі носії оперативно-тактичних ракет "Калібр"; в Середземному морі: 5 ворожих носіїв ОТР "Калібр" та до 2-х ракетних крейсерів, - пише ВМС ЗСУ.
Також у повідомленні зазначається, що в Азовському морі знаходиться 6 російських кораблів та катерів.

  • Британія готова відправити військові кораблі у Чорне море для супроводу суден з українським зерном.

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Україна
Росія
ВМСУ
ракетний удар
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