Росія утримує 8 носіїв ракет "Калібр" у Чорному та Середземному морях

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожі носії оперативно-тактичних ракет "Калібр"; в Середземному морі: 5 ворожих носіїв ОТР "Калібр" та до 2-х ракетних крейсерів, - пише ВМС ЗСУ.

Також у повідомленні зазначається, що в Азовському морі знаходиться 6 російських кораблів та катерів.

Британія готова відправити військові кораблі у Чорне море для супроводу суден з українським зерном.

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