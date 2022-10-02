Росія вбила на Донеччині ще трьох цивільних та поранила дев'ятьох

Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко

За перше жовтня не території Донецької області загарбники вбили тьрох мирних жителів мешканців - двох в Авдіївці та одного у Парасковіївці та поранили ще дев’ятьох людей. Через військові причини наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Росія вбиває цивільних! – написав Павло Кириленко. - Кожен воєнний злочинець буде покараний!"

За час повномасштабної війни росіяни вбили на Донеччині понад 880 мирних мешканця

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