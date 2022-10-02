Росія вбила на Донеччині ще трьох цивільних та поранила дев'ятьох
Російські війська вбили у Донецькій області ще трьох мирних мешканців та поранили дев’ятьох. Точну кількість жертв в деяких населених пунктах встановити неможливо
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко
За перше жовтня не території Донецької області загарбники вбили тьрох мирних жителів мешканців - двох в Авдіївці та одного у Парасковіївці та поранили ще дев’ятьох людей. Через військові причини наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
"Росія вбиває цивільних! – написав Павло Кириленко. - Кожен воєнний злочинець буде покараний!"
- За час повномасштабної війни росіяни вбили на Донеччині понад 880 мирних мешканця
Україна – вільною!Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.68
Купівля 40.68Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.47
- Актуальне
- Важливе