Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Так, за 24 вересня в Бахмуті та Красногорівці було виявлено двох загиблих мирних жителів. Ще троє зазнали поранень.

Загалом за час повномасштабного вторгнення РФ вбила щонайменше 882 цивільних на Донеччині, 2225 - поранені. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, точну кількість яких наразі неможливо порахувати.

Чоловікам, які на тимчасово окупованих територіях отримали російське громадянство, почали роздавати повістки в армію РФ.