За час повномасштабної війни росіяни вбили на Донеччині 882 мирних мешканця
За 23 вересня внаслідок повномасштабної війни з Росією на Донеччині загинуло двоє людей, ще троє зазнали поранень
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Так, за 24 вересня в Бахмуті та Красногорівці було виявлено двох загиблих мирних жителів. Ще троє зазнали поранень.
Загалом за час повномасштабного вторгнення РФ вбила щонайменше 882 цивільних на Донеччині, 2225 - поранені. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, точну кількість яких наразі неможливо порахувати.
- Чоловікам, які на тимчасово окупованих територіях отримали російське громадянство, почали роздавати повістки в армію РФ.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.9
Купівля 40.9Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе