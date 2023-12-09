Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Росія вчиться в Ірану обходити санкції, - сходознавець Якубович
Ексклюзив

Росія вчиться в Ірану обходити санкції, - сходознавець Якубович

9 грудня, 2023 субота
19:29
Світ Іран Росія

Михайло Якубович, сходознавець, науковий співробітник Фрайбурзького університету з Німеччини, зазначив, що Росія намагається проштовхнути ідею транспортного коридору, щоб через Іран мати вихід на Емірати та країни Перської затоки

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Товарообіг між Росією та Іраном не такий великий, але щодо складової цього товарообігу, то у першу чергу Москва вчиться у Тегерана обходити санкції. Тому що в Ірану у цьому є великий досвід, реекспорт та інші питання. Іранці навіть семінари проводять і вже багато створено центрів ірано-російської дружби у цьому напрямку. А зараз Раїсі (президент Ірану – ред.) приїздив до Москви, але щось йде мовчання про цю зустріч, хоча у деяких російських медіа вже з'являється інформація. Росія намагається проштовхнути ідею транспортного коридору, тобто хочуть через Бендер-Аббас, іранський порт, зробити розширення та прокласти залізницю, щоб був зв'язок з Росією через Іран і вихід на Емірати та країни Перської затоки. Це також і в інтересах Китаю", - прокоментував сходознавець.

Михайло Якубович зауважив, що росіяни намагаються зробити так, щоб Іран економічно вклався у свою частину, ОАЕ та Саудівська Аравія у свою частину, а Росія лише у свою. Однак ці країни не готові підтримувати довгострокові проєкти. А Раїсі сказав, щоб Росія сама фінансувала всі частини, бо є приклад Північного потоку, у який вкладали, а в останній момент його закрили.

Росія
Китай
Іран
Саудівська Аравія
ОАЕ
санкції проти Росії
Читайте також:
Байкало-Амурська магістраль
9 грудня, 2023 субота
У "теракті на БАМі" нібито зізнався білорус: його заарештували
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
8 грудня, 2023 п'ятниця
Ворог відновив потенціал крилатих ракет: Ігнат про нічну атаку
пікет, демобілізація
8 грудня, 2023 п'ятниця
"Він мій герой, а не ваш раб": на Майдані родичі військових вийшли на четвертий пікет щодо демобілізації
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.75
    Купівля 36.75
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.66
    Продаж 40.6
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
9 грудня
19:48
Ексклюзив
Віктор Брагінський, Віктор Виговський, Руслан Кандибор
Транспортний колапс: що відомо про закриття 6 станцій синьої гілки метрополітену Києва
19:28
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Протягом доби на фронті відбулось 45 боєзіткнень, Сили оборони відбили 40 атак ворога на шести напрямках, - Генштаб
19:11
Мая Санду
Кошти від Євросоюзу не дістануться тим громадам Молдови, де на виборах перемогли проросійські сили, - Санду
19:09
Прапор США
Уряд США продав Ізраїлю 14 тисяч танкових снарядів
18:49
ППО збили
ППО збила ракету поблизу Кривого Рогу
18:27
Авдіївка, коксохімічний комбінат
З укриття Авдіївського коксохіму евакуювали останніх цивільних
18:21
пожежа на Житомирщині
У пожежі на Житомирщині згоріли троє маленьких дітей
18:13
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_0612
Утримання нами висот Авдіївки не дає посипатися іншим ділянкам фронту, - військовий експерт Світан
18:05
OPINION
Руслан Рохов
Гаяна: демократіям не варто бавитись із сірниками
18:00
кіно, люди дивляться фільм
Дивимось, насолоджуємось, відпочиваємо. Ділимося з вами підбіркою мелодрам
17:52
Ексклюзив
Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор
Транспорт, що замінить рух між зачиненими станціями столичного метро, зупинятиметься під час тривог
17:42
обстріл Куп'янська
Росіяни вдарили по Куп'янську: загинули дві жінки, поранено чоловіка
17:16
Ексклюзив
Метро "Деміївська" (Київ")
На столичному метро "Деміївська" тече вода, людей розвозять автобусами
17:00
В окупованій Макіївці вибухнула й палає нафтобаза окупантів
В окупованій Макіївці вибухнула й палає нафтобаза окупантів
16:56
Оновлено
Автодорога
Закриття станцій на синій гілці метро у Києві: між "Либідською" й "Теремками" готують човниковий рух
16:53
Огляд
Андрій Шевченко
Україна може бойкотувати Олімпіаду, а Шевченко йде в президенти УАФ: головне зі спорту за тиждень
16:45
Російська ІПСО про "евакуацію" із Запоріжжя
РФ запустила ІПСО про "евакуацію" із Запоріжжя у грудні
16:36
Лукашенко
Лукашенко розпочав "африканське турне": спершу прибув до диктатора, що вже 44 роки при владі
16:13
блокада кордону
Депутати Європарламенту закликали президента Польщі та ЄС вжити заходів для припинення блокади на польсько-українському кордоні
16:05
Ексклюзив
Марк Фейгін
Фейгін пояснив, чому Захід відкладає постачання зброї в Україну
16:04
OPINION
Богдан Данилишин
Україна узимку імпортуватиме з Європи електроенергію
15:52
Жозеп Боррель
Зобов’язання у сфері безпеки й збільшення військового потенціалу України: Боррель розповів, про що йтиметься на засіданні Ради ЄС
15:49
Ексклюзив
Олег Рибачук
Проблем буде неміряно, але з такою конструкцією влади їх абсолютно неможливо вирішувати, - Рибачук
15:39
Олаф Шольц
"Путін не повинен очікувати, що ми відступимо": Шольц заявив, що Німеччина має бути готовою до більшої підтримки України
15:19
фури_дорога
Спростовано міф: польський міністр інфраструктури Гаджадхур підтвердив, що українські водії фур не займаються у Польщі каботажним перевезенням
15:19
"Зуби дракона". Ілюстрація
На півдні окупанти нарощують фортифікації на позиціях
15:07
вибори до Держдуми
МЗС України закликало міжнародну спільноту засудити намір Росії провести президентські вибори на ТОТ
14:58
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 4 кораблі, ракетоносіїв немає
14:49
комендантська година
Адмінвідповідальність за порушення комендантської години: ВР прийняла законопроєкт за основу
14:47
ракета Х-101
У російській ракеті Х-101 російських чипів немає, - Генштаб ЗСУ
14:42
Ексклюзив
Марк Фейгін
Умови Путіна для України: нейтральність і відмова від НАТО, – Фейгін
14:32
Філіппіни
Філіппіни звинуватили Китай в обстрілі їхніх суден з водометів
14:30
сектор Гази
ХАМАС маскує міни за допомогою дитячих іграшок, - ЦАХАЛ
14:00
OPINION
Олександр Мирний
Вони кращі за нас, тих, хто залишився в тилу...
13:58
скажений кіт
Австралійські вчені дослідили взаємозв'язок між власниками котів та шизофренією
13:58
Оновлено
У центрі Києва демонтували пам'ятник більшовицькому ватажку Щорсу
У центрі Києва демонтували пам'ятник більшовицькому ватажку Щорсу
13:43
Оновлено
Байкало-Амурська магістраль
У "теракті на БАМі" нібито зізнався білорус: його заарештували
13:19
Рустем Умєров
Ми готуємо напрацювання на 2024 рік, які дадуть можливість витіснити росіян з Криму, - Умєров
13:17
російські автомобільні номери
Росіяни на ТОТ заборонили з 1 січня пересування автівок з українськими номерами, - ЦНС
13:08
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Ізраїль посилює бойові дії в Газі після того, як США наклали вето на припинення вогню
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV