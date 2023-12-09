Росія вчиться в Ірану обходити санкції, - сходознавець Якубович

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Товарообіг між Росією та Іраном не такий великий, але щодо складової цього товарообігу, то у першу чергу Москва вчиться у Тегерана обходити санкції. Тому що в Ірану у цьому є великий досвід, реекспорт та інші питання. Іранці навіть семінари проводять і вже багато створено центрів ірано-російської дружби у цьому напрямку. А зараз Раїсі (президент Ірану – ред.) приїздив до Москви, але щось йде мовчання про цю зустріч, хоча у деяких російських медіа вже з'являється інформація. Росія намагається проштовхнути ідею транспортного коридору, тобто хочуть через Бендер-Аббас, іранський порт, зробити розширення та прокласти залізницю, щоб був зв'язок з Росією через Іран і вихід на Емірати та країни Перської затоки. Це також і в інтересах Китаю", - прокоментував сходознавець.

Михайло Якубович зауважив, що росіяни намагаються зробити так, щоб Іран економічно вклався у свою частину, ОАЕ та Саудівська Аравія у свою частину, а Росія лише у свою. Однак ці країни не готові підтримувати довгострокові проєкти. А Раїсі сказав, щоб Росія сама фінансувала всі частини, бо є приклад Північного потоку, у який вкладали, а в останній момент його закрили.