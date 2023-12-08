Загрожує не лише Україні: у Білому домі відреагували на зустріч Путіна з президентом Ірану

Про це повідомляє Укрінформ.

Відповідну заяву Джон Кірбі зробив на прохання прокоментувати зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, яка відбулася 7 грудня у Москві.

"Між цими двома країнами очевидно зростають відносини в оборонній сфері. І, як я наголошував, це не тільки погано для народу України, це також погано і для народів на Близькому Сході. Адже Іран, який може отримати додатковий військовий потенціал, складні системи озброєнь, лише посилює тривогу щодо його дестабілізуючих зусиль", - сказав Кірбі.

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Він назвав доказом співпраці режимів, є безпілотники, які Тегеран постачає Москві та допомога у будівництві підприємства з їхнього виробництва на території РФ.

"Очевидним доказом цього стали безпілотники, які Іран надалі надає росіянам. Вони також допомогли створити виробничі потужності на російській території, щоби ті могли виробляти власні безпілотники за іранськими моделями, які продовжують атакувати мешканців України й українську інфраструктуру", - розповів Кірбі.

Він підкреслив, що натомість Іран хоче отримати сучасні зразки російської зброї.

"Ми вважаємо, що вони хочуть отримати собі певні складні російські військові засоби – ударні гелікоптери, можливо, літаки з крилом незмінної геометрії, крилаті та балістичні ракети", - підсумував Кірбі.