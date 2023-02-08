Росія вдарила 2 ракетами по Чернігівщині. Під завалами будівлі є люди

Про це повідомляє Чернігівська ОВА.

"Авіаційний приліт у Семенівській громаді. Використано 2 ракети типу "повітря-земля". Інформація про жертви та руйнування уточнюються. Не ігноруйте сигнал "повітряна тривога", - пише В'ячеслав Чаус.

Повітряна тривога на Чернігівщині тривала з 15:37 до 15:59.

В оперативному командуванні "Північ" уточнили, що відомо про пораненого. Троє людей перебувають під завалами будівлі.

"Близько 15:45 спостерігали 2 реактивних літаки, які здійснили пуск 2 ракет по території України, в район н.п. Семенівка. Інформація про втрати серед місцевого населення та руйнування уточнюється", - пише ОК "Північ".