Росія вдарила 2 ракетами по Чернігівщині. Під завалами будівлі є люди
У середу, 8 лютого, російські терористи обстріляли Чернігівську область ракетами
Про це повідомляє Чернігівська ОВА.
"Авіаційний приліт у Семенівській громаді. Використано 2 ракети типу "повітря-земля". Інформація про жертви та руйнування уточнюються. Не ігноруйте сигнал "повітряна тривога", - пише В'ячеслав Чаус.
Повітряна тривога на Чернігівщині тривала з 15:37 до 15:59.
В оперативному командуванні "Північ" уточнили, що відомо про пораненого. Троє людей перебувають під завалами будівлі.
"Близько 15:45 спостерігали 2 реактивних літаки, які здійснили пуск 2 ракет по території України, в район н.п. Семенівка. Інформація про втрати серед місцевого населення та руйнування уточнюється", - пише ОК "Північ".
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