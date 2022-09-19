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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія вдарила з "градів" по Нікопольському району: понівечено будинки, водогін і лінію електропередачі

Росія вдарила з "градів" по Нікопольському району: понівечено будинки, водогін і лінію електропередачі

19 вересня, 2022 понедiлок
08:55
війна з Росією Наслідки російського обстрілу Нікопольського району

Війська РФ з "градів" обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Понад 40 снарядів прилетіли по громадах

Про це голова ОДА Валентин Резніченко повідомив у телеграмі

Окупанти тричі вдарили з важкої артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах, загалом було випущено понад 40 снарядів.

У Нікополі постраждали 10 будинків, водогін та лінія електропередачі. У Марганецькій громаді більш ніж 2500 родин залишились без світла, вже працюють спецслужби. 

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

  • 18 вересня росіяни випустили по Дніпропетровщині понад 60 снарядів, двоє цивільних загинули, троє постраждали.

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Новини
Дніпропетровщина
Нікополь
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