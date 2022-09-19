Про це голова ОДА Валентин Резніченко повідомив у телеграмі.

Окупанти тричі вдарили з важкої артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах, загалом було випущено понад 40 снарядів.

У Нікополі постраждали 10 будинків, водогін та лінія електропередачі. У Марганецькій громаді більш ніж 2500 родин залишились без світла, вже працюють спецслужби.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

18 вересня росіяни випустили по Дніпропетровщині понад 60 снарядів, двоє цивільних загинули, троє постраждали.

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