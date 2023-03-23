Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Аби покрити тяжкі втрати особистого складу Москва вдається до пошуку найманців закордоном - таким чином РФ хоче відновити свій наступальний потенціал. Водночас залучаючи іноземців, уряд Володимира Путіна планує уникнути зростання соціальної напруги в суспільстві.

Армія-окупант планує залучити до 2 тисяч найманців з Білорусі - ідеться, зокрема, про співробітників охоронного підприємства "ГвардСервіс". Останнє є першим подібним у Білорусі й створено спеціальним указом самопроголошеного президента Лукашенка у 2019 році. Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.

"Крім того, відомо про прибуття до РФ близько 100 найманців з Анголи. Про їх участь у війни домовився особисто голова МЗС РФ Сергій Лавров під час візиту до африканської країни", - повідомили в Центрі національного спротиву.