Росія вибилась із графіка проведення воєнної кампанії на Донбасі, - Пентагон
Російська воєнна кампанія на Донбасі, ціллю якої є встановлення повного контролю у регіоні, просувається повільніше, ніж було заплановано
Про це повідомляє BBC з посиланням на високопоставленого представника Пентагона.
"Ми вважаємо, що вони продовжують створювати умови, щоб зробити більш масштабний та затяжний наступ", - зазначили в Пентагоні
На думку американського воєнного відомства, російські війська відстають від своїх планів як мінімум на декілька днів.
Основними причинами цього США вважають ефективний опір ЗСУ й обережність, яку армія РФ проявляє після невдач під Києвом. Російські війська, зокрема, бояться відірватись від своїх ліній постачання.
За даними американської розвідки, на півдні та сході України дислоковані 92 російські тактичні батальйонні групи, ще декілька чекають на кордоні з боку Росії.
Однак в американських спеціалістів є сумніви у їх боєготовності, бо велика їх частина сформована з військових, які провели кілька тяжких тижнів на інших флангах у перші тижні вторгнення.
- Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що битва за Донбас залишається основним стратегічним напрямком РФ. Росія досягла лише обмежених завоювань на Донбасі й зазнала водночас значних втрат.
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