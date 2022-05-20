Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби. Зеленський розповів про механізми компенсацій завданої агресором шкоди
Україна пропонує державам-партнерам підписати договір і створити механізм, щоб кожен і кожна, хто постраждав від дій російської армії, міг отримати компенсацію
Про це президент України сказав у своєму зверненні до українців.
"На основі такого договору російські кошти та майно, які перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані й спрямовані у спеціально створений фонд, із якого всі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію", - сказав Зеленський.
На його думку, це буде справедливо. "Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби, кожного снаряду, які вона випустила по нас", - наголосив він.
Аби втілити у життя цей задум, Україна пропонує партнерам стати засновниками такого фонду, а також учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядатиме позови, тобто звернення як фізичних, так і юридичних осіб.
"Зрозуміло, що виконання цього завдання не буде простим, - визнав Зеленський. - Але насправді вже почалася дискусія про необхідність такої компенсації за рахунок російських активів. Світ уже про це говорить. Тож маємо зробити. І починаємо такий спеціальний діалог з нашими партнерами. Щоб агресор відчував, що війна здатна завдати максимальних збитків не комусь іншому, а саме тому, хто пішов з нею до сусіда".
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