Росія відкинула пропозицію ООН про Великоднє перемир'я, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я. Це дуже добре демонструє, як керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних та важливих свят. Але ми зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть", - зазначив глава держави.



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