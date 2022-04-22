Росія відкинула пропозицію ООН про Великоднє перемир'я, - Зеленський
Президент України заявив, що Росія відкинула пропозицію про встановлення Великоднього перемир'я
Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
"На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я. Це дуже добре демонструє, як керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних та важливих свят. Але ми зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть", - зазначив глава держави.
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