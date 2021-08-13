Росія відмовилась від пропозиції України провести засідання ТКГ через вбивство мирного жителя на Донбасі, - Арестович

Про це повідомив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович у коментарі РБК-Україна.

"Так, скликали. Це вже друге скликання. Перш, коли були поранені семеро наших військовослужбовців одночасно. Це було присвячено загибелі мирного жителя і взагалі темі негайного повернення до повного дотримання режиму припинення вогню. Але росіяни відмовилися. Причина, як завжди, в тому, що вони хочуть, щоб ми безпосередньо спілкувалися з "республіками", на що ми, звичайно, не підемо, тому що це означає Їх легалізацію. Наша позиція - переговорною стороною є РФ", - наголосив Арестович.

Нагадаємо, 11 серпня окупанти обстріляли Новомихайлівку та Новоселівку на Донбасі. Загинув мирний житель та було поранено військового ЗСУ.

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