Росія відмовилася назвати умови поновлення "зернової угоди"
У Кремлі не називають умови поновлення експорту зерна з українських портів, які РФ блокує
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає RT.
"В умовах, коли Росія говорить про неможливість гарантувати безпеку судноплавства у зазначених районах, звичайно, таку угоду навряд чи може бути реалізовано, вона набуває іншого характеру, набагато ризикованішого, небезпечнішого і негарантованішого", — заявив Пєсков.
Він зазначив, що поки що не може назвати умови Москви для можливого продовження "зернової угоди".
- 29 жовтня Росія оголосила про "зупинення" взятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.
- Президент США Джо Байден заявив, що у світі посилиться голод через рішення Росії заблокувати зернову угоду.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.35
Купівля 39.35Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 38.47Продаж 39.31
- Актуальне
- Важливе