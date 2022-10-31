Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає RT.

"В умовах, коли Росія говорить про неможливість гарантувати безпеку судноплавства у зазначених районах, звичайно, таку угоду навряд чи може бути реалізовано, вона набуває іншого характеру, набагато ризикованішого, небезпечнішого і негарантованішого", — заявив Пєсков.

Він зазначив, що поки що не може назвати умови Москви для можливого продовження "зернової угоди".

29 жовтня Росія оголосила про "зупинення" взятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

Президент США Джо Байден заявив, що у світі посилиться голод через рішення Росії заблокувати зернову угоду.

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