Росія відправлятиме на війну з Україною командирів-жінок, - Роман Цимбалюк

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"У Південному військовому окрузі у зв'язку з великими втратами серед особового складу планують відправляти участь у “спеціальній військовій операції” військовослужбовців-жінок.

Так, у 58 загальновійськовій армії (в/ч 47084, Владикавказ) на посади командирів взводів та рот уже призначили жінок офіцерів", - сказав Цимбалюк.

За його словами, вони перебувають у пунктах постійної дислокації, але готуються їхати до України.

Під час бойового зіткнення на сході України військовослужбовцями ЗСУ знищено генерал-майора армії країни-агресора Романа Кутузова.

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