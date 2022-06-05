Росія відправлятиме на війну з Україною командирів-жінок, - Роман Цимбалюк
Через значні втрати серед особового складу окупаційні війська планують залучати жінок-військовослужбовців
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
"У Південному військовому окрузі у зв'язку з великими втратами серед особового складу планують відправляти участь у “спеціальній військовій операції” військовослужбовців-жінок.
Так, у 58 загальновійськовій армії (в/ч 47084, Владикавказ) на посади командирів взводів та рот уже призначили жінок офіцерів", - сказав Цимбалюк.
За його словами, вони перебувають у пунктах постійної дислокації, але готуються їхати до України.
- Під час бойового зіткнення на сході України військовослужбовцями ЗСУ знищено генерал-майора армії країни-агресора Романа Кутузова.
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