Росія використовує у військовій техніці чіпи з холодильників і посудомийок, - міністр торгівлі США
Через санкції США Росія змушена ставити у військову техніку напівпровідники з побутових приладів
Про це повідомила міністерка торгівлі США Джина Раймондо, пише Washington Post.
"У нас є повідомлення від українців, що коли вони знаходять російську військову техніку на землі, вона заповнена напівпровідниками, які вони дістали з посудомийних машин та холодильників", – сказала вона.
Крім того, у російській військовій техніці зафіксовано використання чіпів з комерційного та промислового обладнання.
Загалом поставки технології із США до Росії зменшився на 70% з лютого, відколи Штати ввели санкції, вказала Раймондо. Крім Штатів, ще 30 країн ввели технологічні обмеження на поставки в Росію та, зокрема, Білорусь.
- Нагадаємо, світ переживає кризу напівпровідників – їх не вистачає для виробництва техніки, в тому числі побутової та оргтехніки.
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