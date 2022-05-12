Про це повідомила міністерка торгівлі США Джина Раймондо, пише Washington Post.

"У нас є повідомлення від українців, що коли вони знаходять російську військову техніку на землі, вона заповнена напівпровідниками, які вони дістали з посудомийних машин та холодильників", – сказала вона.

Крім того, у російській військовій техніці зафіксовано використання чіпів з комерційного та промислового обладнання.

Загалом поставки технології із США до Росії зменшився на 70% з лютого, відколи Штати ввели санкції, вказала Раймондо. Крім Штатів, ще 30 країн ввели технологічні обмеження на поставки в Росію та, зокрема, Білорусь.

Нагадаємо, світ переживає кризу напівпровідників – їх не вистачає для виробництва техніки, в тому числі побутової та оргтехніки.

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