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Головна війна з Росією Росія використовує у військовій техніці чіпи з холодильників і посудомийок, - міністр торгівлі США

Росія використовує у військовій техніці чіпи з холодильників і посудомийок, - міністр торгівлі США

12 травня, 2022 четвер
08:40

Через санкції США Росія змушена ставити у військову техніку напівпровідники з побутових приладів

Про це повідомила міністерка торгівлі США Джина Раймондо, пише Washington Post.

"У нас є повідомлення від українців, що коли вони знаходять російську військову техніку на землі, вона заповнена напівпровідниками, які вони дістали з посудомийних машин та холодильників", – сказала вона.

Крім того, у російській військовій техніці зафіксовано використання чіпів з комерційного та промислового обладнання.

Загалом поставки технології із США до Росії зменшився на 70% з лютого, відколи Штати ввели санкції, вказала Раймондо. Крім Штатів, ще 30 країн ввели технологічні обмеження на поставки в Росію та, зокрема, Білорусь.

  • Нагадаємо, світ переживає кризу напівпровідників – їх не вистачає для виробництва техніки, в тому числі побутової та оргтехніки.

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санкції
побутова техніка
військова техніка
США
чіп
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