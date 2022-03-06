Росія використовує в Україні тактику війни в Чечні та Сирії, - розвідка Британії

Про це йдеться у розвідувальному звіті Міноборони Великої Британії, повідомляє The Guardian.



"Масштаби та сила українського опору продовжують дивувати Росію. У відповідь вона завдала ударів по населених пунктах у кількох місцях, включно з Харковом, Черніговом та Маріуполем", - йдеться у повідомленні.



Як зазначають аналітики, Росія вдавалася до аналогічної тактики у Чечні 1999 р. та Сирії у 2016 р., і завдавала як до повітряних, так і наземних ударів. Британська розвідка вважає, що це є спробою зламати український моральний дух.



Кремль неодноразово заперечував, що завдає ударів по цивільних районах.



Розвідка також дійшла висновку, що РФ намагається приховати бензовози і маскує їх під звичайні машини підтримки.



За даними британців, паливні колони продовжують атакувати українські сили - це суттєво сповільнює просування російських військ.

Нагадаємо, Держприкордонслужба України повідомила, що окупанти планують провокацію з участю насильно мобілізованих на Донбасі.