Росія використовує в Україні тактику війни в Чечні та Сирії, - розвідка Британії
Російські війська вирішили розпочати масовані обстріли населених пунктів України, зокрема Харкова, Маріуполя та Чернігова - вони вдаються до тактики, яку раніше застосовували під час війн у Сирії та Чечні
Про це йдеться у розвідувальному звіті Міноборони Великої Британії, повідомляє The Guardian.
"Масштаби та сила українського опору продовжують дивувати Росію. У відповідь вона завдала ударів по населених пунктах у кількох місцях, включно з Харковом, Черніговом та Маріуполем", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають аналітики, Росія вдавалася до аналогічної тактики у Чечні 1999 р. та Сирії у 2016 р., і завдавала як до повітряних, так і наземних ударів. Британська розвідка вважає, що це є спробою зламати український моральний дух.
Кремль неодноразово заперечував, що завдає ударів по цивільних районах.
Розвідка також дійшла висновку, що РФ намагається приховати бензовози і маскує їх під звичайні машини підтримки.
За даними британців, паливні колони продовжують атакувати українські сили - це суттєво сповільнює просування російських військ.
- Нагадаємо, Держприкордонслужба України повідомила, що окупанти планують провокацію з участю насильно мобілізованих на Донбасі.
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