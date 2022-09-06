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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія вимушена економити безпілотники через нестачу іноземних запчастин, - британська розвідка

Росія вимушена економити безпілотники через нестачу іноземних запчастин, - британська розвідка

6 вересня, 2022 вiвторок
10:41
війна з Росією

Росія скоротила використання розвідувальних безпілотників через нестачу іноземних запчастин до літальних апартів

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.  

Британська розвідка нагадує, що у вихідні тривала наступальна операція України на Херсонщині. Експерти звертають увагу, що важливу роль у війні Росії проти України відіграють безпілотники. 

Зокрема, 5 вересня повідомлялося про 27 вильотів російських безпілотних літальних апаратів на західному березі Дніпра, порівняно з 50 вильотами на день протягом серпня. 

"Останніми роками російська доктрина надає все більш помітну роль БПЛА, зокрема для виявлення цілей для ударів артилерії. БПЛА можуть бути вразливими як до кінетичних ефектів, коли вони безпосередньо збиті, так і до електронних перешкод. З огляду на бойові втрати, ймовірно, що Росія намагається зберегти запаси БПЛА, що посилюється браком компонентів через міжнародні санкції. Обмежена доступність розвідувальних БПЛА погіршує тактичну обізнаність командирів і все більше заважає російським операціям", - дійшли висновку в британській розвідці. 

  • 27 серпня представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія використала 55% крилатих ракет, які мала до війни з Україною. 

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Херсон
Херсонщина
санкції проти Росії
безпілотник
Військові новини
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