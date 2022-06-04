Росія випустила 2,5 тис. ракет по Україні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські військові з 24 лютого випустили по території України вже понад 2500 ракет
Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні, опублікованому у Telegram.
"Російські війська знову обстрілювали прикордонні райони Сумщини, Миколаїв, міста і громади Запорізької області, Харківщину", - розповів Зеленський.
Президент повідомив про ситуацію на Донбасі.
"Вкрай важкою залишається ситуація в Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої. Також важко в Лисичанську, Марʼїнці, Кураховому, інших містах і громадах Донбасу. Постійні авіаційні удари, артилерійські і ракетні обстріли. На ранок сьогоднішнього дня загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України, – вже 2 тисячі 503", - зазначив він.
Зеленський подякував кожному захиснику України
"Наші герої тримають позиції і роблять все, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Я вдячний кожному нашому захиснику, кожній захисниці, які наближають той день, коли Росії все ж таки доведеться залишити Донбас у спокої", - підсумував президент.
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