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Головна війна з Росією Росія випустила по Україні майже 2,3 тис. ракет, - Зеленський

Росія випустила по Україні майже 2,3 тис. ракет, - Зеленський

23 травня, 2022 понедiлок
22:37
війна з Росією Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія нанесла по Україні 1474 ракетні удари від початку повномасштабного вторгненнч

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram.

"Всього з 24 лютого російська армія нанесла по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет. Абсолютна більшість по цивільним об'єктам. За неповні три місяці було вже трьох тисяч авіаударів російських літаків та гвинтокрилів. Яка ще країна витримувала такий масштаб ударів?", - сказав президент.

Зеленський додав, що прохання до партнерів про сучасну протиракетну зброю та бойову авіацію - не просто формальні запити.

"Ми говоримо про те, що цей наш запит – це реальні життя багатьох людей, які не загинули б, якби ми отримали всю ту зброю, по яку звертаємося", - підсумував він.

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Володимир Зеленський
авіаудари
ракетні удари
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