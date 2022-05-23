Росія випустила по Україні майже 2,3 тис. ракет, - Зеленський

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram.

"Всього з 24 лютого російська армія нанесла по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет. Абсолютна більшість по цивільним об'єктам. За неповні три місяці було вже трьох тисяч авіаударів російських літаків та гвинтокрилів. Яка ще країна витримувала такий масштаб ударів?", - сказав президент.

Зеленський додав, що прохання до партнерів про сучасну протиракетну зброю та бойову авіацію - не просто формальні запити.

"Ми говоримо про те, що цей наш запит – це реальні життя багатьох людей, які не загинули б, якби ми отримали всю ту зброю, по яку звертаємося", - підсумував він.